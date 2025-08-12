La canción que no pudo ser: Miguel Uribe y su pasión por el vallenato

La muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha conmocionado a todo el país. Tanto seguidores como detractores de su postura política han rechazado el atentado que le arrebató la vida al representante del Centro Democrático.

Y, tras su partida, son muchos los recuerdos y momentos de Uribe Turbay más allá de su trayectoria política. Entre esos, se ha mostrado el talento que tenía el senador para la música, tocando el piano o la guitarra. Pero lo que pocos conocen es que también tenía potencial para tocar el acordeón, tal y como lo relata José Luis Rodríguez Ojeda, mejor conocido como 'El Puma del Vallenato'.

'El Puma' recuerda que, cuando Uribe era candidato a la Alcaldía de Bogotá, este le propuso cantar juntos. “Me sorprendió la humildad con la que lo dijo. Pensé que estaba bromeando, pero no: acordeón al pecho y tocamos ‘Diana’”, relató.



Miguel Uribe y su pasión por la música más allá de la política

Desde ese primer encuentro, ambos se reunieron en varias ocasiones, alternando instrumentos como guitarra, piano, entre otros. Y, si bien Miguel Uribe no se consideraba un virtuoso, su dedicación y entusiasmo compensaban todo. “Era un loco apasionado por aprender todo lo que veía”, dijo 'El Puma', recordando la última vez en la que se vieron, en febrero de 2025, cuando pasaron toda la noche cantando junto al piano del congresista.

El amor por la música no se limitaba solo al vallenato, pues también seguía otros géneros como el rock en español, así como canciones de artistas colombianos, entre ellos Carlos Vives. De hecho, tenía en su casa instrumentos como ukelele, guacharaca y otros que aprendía a tocar por pura curiosidad.



Una canción pendiente que nunca llegó a grabar

Algo que pudo ser un éxito y nunca será una realidad es la deuda con la que 'El Puma' se quedó: no lograr grabar “No comprendí tu amor” del maestro Jorge Oñate, pieza que Miguel Uribe adoraba. De acuerdo con el músico, el senador tenía la esperanza de mejorar su manejo del acordeón antes de grabarla.

Si bien Uribe contaba con un gran conocimiento del folclor vallenato, identificando a artistas como Alejo Durán y Juancho Polo Valencia, esto se hizo más notorio cuando le dedicó canciones de Rafael Escalona a su esposa, María Claudia, y a sus hijos.