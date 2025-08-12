"Es un día de gran tristeza por la incalculable pérdida de Miguel Uribe": Diego González

Centenares de políticos colombianos y familiares del senador Miguel Uribe Turbay, fallecido este lunes a los 39 años, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado que conmocionó al país, se congregaron en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso, para rendirle tributo.

En el salón, lleno de coronas fúnebres y con dos grandes pantallas que muestran el rostro de político asesinado, también están familiares del senador y precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático.

El Salón Elíptico del Congreso de la República se ha convertido en el epicentro del luto nacional, albergando la cámara ardiente del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Desde las 9 de la noche de este lunes, el cuerpo del político ha permanecido en este recinto, donde ciudadanos, personalidades públicas y figuras políticas se han congregado para darle el último adiós en un ambiente de solemnidad y unión.

La afluencia de personas ha sido notable, con largas filas que se extienden desde la Plaza de Bolívar hasta el patio previo al ingreso del salón elíptico.

La jornada de este martes ha marcado la apertura oficial al público, permitiendo el acceso libre a todas las personas que deseen presentar sus respetos. El secretario del Senado, Diego González, expresó la profunda tristeza que embarga a la nación. "Es un día de gran tristeza, de luto nacional para todos nosotros por la incalculable pérdida de Miguel Uribe", afirmó González. El acceso para el público se ha dispuesto desde las 8 de la mañana de hoy hasta las 6 de la tarde, mientras que la jornada del miércoles estará más reservada para la familia y los allegados más cercanos.



Protocolo y acceso para el público

Para aquellos ciudadanos que deseen acercarse al Capitolio Nacional y despedir al senador Miguel Uribe Turbay, se ha establecido un estricto protocolo de ingreso para garantizar la seguridad y la sobriedad del homenaje. El secretario del Senado, Diego González, hizo hincapié en las condiciones de entrada: "Principalmente, traer su documento de identidad es un acceso abierto a todo el público, como lo decía anteriormente, a todas las personas que quieren dar ese último adiós al senador Miguel Uribe y pues lógicamente deben traer su documento para poder identificarse".

El proceso de ingreso implica un control de seguridad riguroso, donde se revisa que los asistentes no porten elementos cortopunzantes, armas o cualquier artefacto que pueda afectar la tranquilidad del evento.

Es fundamental tener en cuenta que no se permite la entrada de bolsos ni de ningún elemento de mano, una medida importante para evitar inconvenientes en el acceso. Los visitantes ingresan en grupos de 15 personas, avanzando poco a poco hacia el Salón Elíptico.

