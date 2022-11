La carta del New York Times en respuesta al Gobierno colombiano

Dean Baquet, editor ejecutivo de The New York Times, respondió a la carta enviada por Carlos Holmes Trujillo García, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, y Guillermo Botero Nieto, ministro de Defensa Nacional, en relación con el artículo “Colombia’s Army’s New Kill Orders Send Chills Down Ranks”, publicado en el Times el 19 de mayo.

Publicidad

Cita, por ejemplo, la parte de la carta enviada por el Gobierno colombiano en la que dice que el artículo “sugiere que miembros de las Fuerzas Armadas han recibido instrucciones contrarias a la Constitución y legislación y que desafían los derechos humanos internacionales y el derecho internacional”.

“Discrepamos respetuosamente con dicha caracterización. El artículo cita las órdenes emitidas por el mayor general Nicacio Martínez Espinel y no afirma ni sugiere que sean ilegales. De hecho, el artículo no menciona la Constitución colombiana, las leyes colombianas ni el derecho internacional en absoluto, excepto en una ocasión en la que el artículo cita específicamente al general Martínez cuando dice que el mandato del Ejército es seguir la ley y respetar los derechos humanos”, responde Baquet.

Publicidad

Lea también: Ejército niega persecución contra oficiales que dieron información al New York Times

Publicidad

La carta del Gobierno también indicaba que el artículo “convenientemente no refleja” las respuestas detalladas del general Martínez y se refiere a documentación oficial que es “citada parcialmente y sacada de contexto”.

Sobre este punto el diario estadounidense también manifestó su discrepancia.

Publicidad

“El artículo cita al general Martínez de manera extensa a partir de la entrevista que tuvimos con él, y le otorga amplio espacio para explicar las órdenes y el contexto en el que fueron emitidas”, señala el texto.

Publicidad

El diario norteamericano finalmente manifiesta que “no tiene una agenda política ni le interesa promover la ideología de ninguno de los lados involucrados en el conflicto en Colombia, ni en ningún otro país”.

Lea aquí la carta completa:

Publicidad