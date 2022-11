La estigmatización de algunos sectores se está transformando en asesinatos: Farc

Un excomandante las Farc, Jorge Enrique Corredor González, conocido en las filas del grupo guerrillero como Wilson Saavedra, fue asesinado la noche del martes en Tuluá, Valle.



El coronel Javier Navarro, comandante de la Policía del Cauca, le dijo a BLU Radio que, hasta el momento, se ha establecido que su muerte no obedece a “la problemática local” de ese municipio.



“Se ha podido determinar que las estructuras hasta el momento no han tenido ninguna injerencia. No hay indicio claro hasta el momento y se ofrecen 20 millones de pesos por quien brinde información”, dijo.



Por su parte, Carlos Antonio Lozada, líder del partido Farc lamentó que ya sean 114 los excombatientes asesinados, desde la firma del acuerdo de paz, muchos de los cuales, según dijo, son alentados por la estigmatización de la que son víctimas los exguerrilleros.



“Nos preocupa enormemente que esto está acompañado de una campaña de estigmatización contra el partido. De alguna manera están alentando a quienes están disparando. Sin ser ese el propósito directo de sus alentadores, eso termina legitimando los asesinatos contra los integrantes de las Farc”, puntualizó.



El dirigente político manifestó que el excomandante asesinado no tenía amenazas en su contra.



“Lo que se viene presentando es que, ante la falta de cumplimiento de parte del Gobierno, muchos integrantes de las Farc se han ido integrando en cooperativas o han buscado tierras de sus familiares en distintas partes del país y se encuentran trabajando”, dijo Lozada sobre las labores que desarrollaba Saavedra en Tuluá.