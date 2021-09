La explosiva confesión de testigo clave de los delitos en contrato entre MinTIC y Centros Poblados

Uno de los testimonios que hoy tienen con un pie en la cárcel a Emilio Tapia, al representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados, Luis Fernando Duque, y al corredor de seguros Juan José Laverde, es el que rindió el pasado 6 de septiembre ante la Fiscalía, Jorge Alfonso Molina García Mayorga.

Se trata del hombre que sirvió de intermediario entre Juan José Laverde, Emilio Tapia y la red dedicada a expedir pólizas y garantías falsificadas y, que hoy es testigo estrella de los investigadores, al punto que les entregó su teléfono celular junto con todos sus dispositivos electrónicos para demostrar las confesiones que hizo ante la justicia.

La historia de las garantías falsas para dos contratos con EmCali

Molina relata en detalle su primera reunión en la oficina de Emilio Tapia, en un edificio ubicado en la calle 93 con carrera 17, norte de Bogotá, en octubre del 2020, en compañía de Juan José Laverde, a quien conoce desde hace varios años y de quien dijo, era el mejor amigo de Tapia Aldana.

Explicó que él se puso a disposición de Emilio Tapia para que le diera contratos civiles como contraprestación a eventuales colaboraciones a sus proyectos, ante lo cual, Tapia le dijo que tenía la seguridad de unos contratos con EmCali, de los cuales, BLU Radio tiene en su poder las certificaciones del banco Itaú que demuestran que las garantías presentadas son falsas.

Molina confiesa que él es quien tramita los dos cupos de crédito para EmCali por petición de Juan José Laverde y aseguró que “esos cupos deben estar dirigidos a esta empresa. Me envió los datos de la empresa con estos niveles de cupo y los formatos, para que salgan deben ser estos”.

Publicidad

Luego, menciona un nombre clave, indica que esa información se la transmitió al Jorge Enrique López Benavides, hoy prófugo de la justicia, quien aceptó el tema, ejecutó y envió el documento respectivo de crédito, que él a su vez le devolvió a Laverde.

La historia de los documentos falsificados para el contrato con MinTIC

Jorge Alfonso Molina relató ante la Fiscalía que en octubre del año pasado, Juan José Laverde le contó que el grupo de Emilio Tapia se iba a presentar a la licitación de MinTIC, quien le manifestó que las aseguradoras serias no les querían expedir pólizas.

Mencionó a Seguros del Estado y a Mapfre, entre otras, y soltó una carga de profundidad: sugirió que la gente de Centros Poblados pudo haber manipulado los pliegos para la licitación.

“Que el pliego se realizó de tal forma que aceptaban que, en vez de pólizas, se pudiera presentar una garantía bancaria, que consultara si era posible la expedición de esa garantía”, explicó Molina.

Publicidad

Se consultó a Enrique López, él manifestó a los dos días que sí era posible y el día que se necesitaba presentar o póliza o garantía, Juan José Laverde, angustiado, llamó a decir: ‘no me expidieron la póliza, necesito la garantía bancaria’. Le dijo a Manuel Rave de Rave, ‘hágale el borrador de cómo debe estar constituida dicha garantía’. Manuel me envió ese documento borrador, se lo envié a Enrique López, él en 30 minutos, una hora, me envió ya diligenciado por el banco, manifestando que ya estaba en el sistema del banco constituido y que ya se podía presentar. Me lo envió y yo se lo reenvié a Juan José Laverde

Laverde explicó que “debido a la falta de experiencia de las empresas que estaban participando (en UT Centros Poblados), ninguna aseguradora les estaba expidiendo pólizas a ese grupo.

Las reuniones cuando comenzaron los problemas

Molina Mayorga relató ante la Fiscalía que en abril de 2021, se reunió con Juan José Laverde en el centro comercial El Tesoro, quien le quitó el teléfono celular y borró todos los chats y contenidos de las conversaciones que tuvo con él y con Manuel Rave.

“Para borrar cualquier evidencia que hubiera de todas las conversaciones, de todos los trámites y de todas las solicitudes que tuvo conmigo, para llevar a cabo lo que se hizo con MinTIC y, se perdiera la trazabilidad, por decir algo, en lo que él intervino y en las manifestaciones de amistad con Emilio Tapia y en las manifestaciones de todo”, informó el testigo.

Molina también reconoció que la garantía de seriedad de la oferta para clasificar en la licitación, que también resultó falsificada, igualmente es tramitada por medio de Enrique López Benavides, a petición de Juan José Laverde.

Publicidad

Dijo que sospechaba que la garantía era falsa porque no se hizo trámite de entrega de documentos para que se estudiara la solicitud. “No se envió ni siquiera la cédula ni del representante legal”.

La reunión del primero de mayo

El primero de mayo de este año me cita Juan José Laverde a una casa de Emilio Tapia en Rionegro, en un condominio llamado El Tablazo. Son viviendas muy lujosas, allí me manifiesta que por favor hable con Enrique López y con un señor Ricardo, quien insistentemente llama al representante legal de la UT Centros Poblados a cobrarle la garantía específica. Siempre hablaron de 2.800 millones de pesos, (costo de las garantías falsas) que en curso del contrato le pagaran su respectiva garantía

Es el intermediario para tramitar las garantías falsas.

Otros contratos bajo la lupa

Juan Jose Laverde consiguió un par de contratos, uno en Putumayo y otro en Caldas, Antioquia, para el desarrollo de obras civiles y esa fue como contraprestación por parte de él. Ahora, la Fiscalía indaga si hay alguna irregularidad.

Publicidad

El 22 de junio, se encuentran en un conjunto Seminario Santacruz Pasionista, que queda en la parte superior de El Poblado, Tapia y Laverde le dicen que iban a tener un incumplimiento en contrato de Centros Poblados y necesitaban que la garantía se volviera real, ya no tenían relación con Enrique Lopez y “con las personas del banco”, “que no había nada que hacer, que no les habían expedido definitivamente una póliza que reemplazara esa garantía”, para que interceda ante Enrique Lopez para que eso se vuelva real.

Enrique pide 50 millones para volverse a sentar con ellos y el pago de los 2.700 millones de la garantía.

Andrés Restrepo

“Es un empresario de Medellín, tengo entendido que estaba encargado antes de la caducidad del contrato a tratar de presentar un grupo empresarial para que le cedieran el contrato de MinTIC”.

Por medio de WhatsApp le escribió: “mira yo solamente estoy en la cesión del contrato, estoy comunicado contigo par que nos ayudes a que este problema se maneje de la mejor forma”.

“No le dijo qué grupo empresarial, dijo que era un grupo empresarial que cubría lo mismo que había cubierto las empresas que se habían ganado y que él estaba encargado de armar eso, pero que me pedía el favor que en el proceso de investigación, yo los ayudara para que eso no llevara a un mal término”.

Publicidad

Desde el chat de Andrés Restrepo, le dicen que se reúna con el doctor González en el Juan Valdez de El Tesoro, el 10 de agosto.

“Que él está a cargo de la cesión y no del inconveniente jurídico, que está tratando de que el contrato no se caiga y puedan cedérselo, los integrantes de la Unión Temporal a otro grupo del mismo; que ellos plantearan a la entidad”.

Le pidieron que se auto incriminara, que se echara la culpa de todo. Laverde llorando lo llamó por teléfono, "tu ya tienes hijos grandes, yo estoy con mis pequeños".

¿Para qué lo llamaba Restrepo?

“Para que yo accediera a lo que ellos veían, que era lo único que les podía quitar el contrato, que yo me echara la culpa de todo lo sucedido y que ellos hubiesen actuado de buena fe y que ellos, ingenuamente, hubieran presentado un documento y que todo ese trámite bancario fue el que los llevó al incumplimiento del contrato y la caducidad del contrato.

Abogado de la UT y de los jefes de ellos

Publicidad

“Necesitamos que usted se inculpe, que usted se haga cargo que la Unión Temporal no tenga ningún tema penal y nosotros a cambio le pagamos el tema jurídico sus abogados y toda la manutención que tenga usted y su familia de aquí en adelante”

"No lo voy a hacer por ningún dinero del mundo".

Dice que se sintió amenazado. “Analícelo bien, porque usted sabe que es un grupo fuerte y no quieren perder todos los contratos que tienen en este momento”.

Escuche la noticia en Meridiano BLU:

Vea aquí los documentos obtenidos en primicia por BLU Radio: