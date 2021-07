La foto de la representante Jennifer Arias por la que María Jimena Duzán es tendencia

La periodista María Jimena Duzán se hizo tendencia en redes sociales luego de publicar una fotografía de la nueva presidenta de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias.

Se trata de una imagen en la que se ve a Arias joven posando con una pistola en lo que sería un estudio para hacer retratos.

“Esta foto de la nueva presidente de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, debería ser explicada y con lujo de detalles”, dijo Duzán.

“La he buscado para que me la explique pero no ha sido posible. Su jefe de prensa me insinuó que era una foto para una fiesta de Halloween”, añadió la periodista.

En pocos minutos la imagen se hizo viral recibiendo miles de comentarios en los que aseguraban que es necesario que la representante responda, mientras que otros pedían respetar el pasado de la congresista.