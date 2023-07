"La muerte a mí me coquetea y me esquiva en último momento": Héctor Abad sobre caso Victoria Amelina

La escritora ucraniana Victoria Amelina , quien resultó herida la semana pasada durante un ataque con misiles en un restaurante de Kramatorsk , en el este de Ucrania, falleció el sábado en un hospital. La organización PEN Ucrania, dedicada a la promoción de la libertad de expresión y la literatura, anunció el domingo la triste noticia de su deceso en un comunicado.

"Con profundo pesar, informamos que la escritora Victoria Amelina falleció el 1 de julio en el hospital Mechnikov de Dnipró debido a heridas incompatibles con la vida, sufridas durante el bombardeo ruso al restaurante de Kramatorsk", declaró la organización. Además, señaló que la divulgación de esta noticia se realizó con el consentimiento de los familiares de Victoria.

Amelina, de 37 años, resultó gravemente herida mientras disfrutaba de una cena en el restaurante Ria Pizza, un lugar frecuentado por militares, cooperantes y periodistas. Fue trasladada al hospital de Dnipró con múltiples fracturas en la base del cráneo, según el neurocirujano Vitali Savenkov.

El escritor Héctor Abad Faciolince presenció el ataque en Ucrania junto a Victoria Amelina y otros compañeros, Sergio Jaramillo y Catalina Gómez. Aunque logró sobrevivir al ataque, la muerte de Amelina ha dejado una profunda impresión en él.

"La muerte a mí me coquetea"

Desde Madrid, donde se encuentra actualmente, Abad expresó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, su dolor al escuchar los cantos fúnebres que provenían del funeral de Victoria en Kiev. El escritor describió el impacto emocional que ha experimentado.

“Es como si la muerte a mí me coqueteara y me esquivara en el último momento. Yo a mí hace un año y ocho meses me hicieron una operación de corazón abierto. Yo creí que esa iba a ser mi experiencia más cercana con la muerte antes de morirme, espero de viejo y en cambio, pues esta esta experiencia en Ucrania, en Kramatorsk es muy es muy distinta, es de verdad la muerte cercana y violenta, violenta como la que le tocó a mi papá. Yo no quería ir a Kramatorsk, yo es que a mí me falta carácter y usted que me conoce sabe que no soy valiente y que no me gusta la pelea y que no me gusta estar en la pelea cotidiana porque sufro mucho, pero Sergio y Catalina que son mucho más berracos que yo, ellos me convencieron de que fuéramos, de que no, de que los peligros eran mínimos. Yo sacaba todas las disculpas posibles como buen cobarde, pero ellos me solucionaban todos los problemas”, dijo en Mañanas Blu.

Después del ataque y de haber escapado por poco de la muerte, Abad se sintió impulsado a investigar y obtener información sobre el misil balístico Iskander, utilizado en el bombardeo. Quedó asombrado por su precisión y capacidad destructiva, ya que el misil que los alcanzó estalló a solo unos metros de distancia de ellos. Aunque se desconoce por qué Victoria perdió la vida mientras ellos salieron prácticamente ilesos, Abad se siente agradecido por haber sobrevivido, aunque con un zumbido permanente en los oídos.

Antes del trágico incidente entrevistó a Victoria Amelina. Durante la conversación, la escritora compartió sus reflexiones sobre los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania. Amelina explicó que los rusos llevaban a cabo estos bombardeos como castigo y represalia hacia la población que se negaba a recibirlos con los brazos abiertos y renegaba de su identidad rusa. El restaurante de Kramatorsk, donde ocurrió la tragedia, era un lugar frecuentado por civiles, aunque también era visitado por militares en sus días de descanso. Sin embargo, desmintió las afirmaciones del gobierno ruso de que fuera un objetivo militar.

Un homenaje a Victoria Amelina

La trágica muerte de Victoria Amelin a ha dejado una profunda huella en Héctor Abad. El escritor planea escribir un texto testimonial detallado que abarque su experiencia en Ucrania, con el objetivo de comprender lo sucedido y rendir un merecido homenaje a la vida de Amelina. Además, busca denunciar el crimen de guerra perpetrado contra ella y los civiles presentes en el restaurante RIA.

En cuanto a la entrevista que Abad realizó a Amelina antes del incidente, está en proceso de ser utilizada en un proyecto en colaboración con su hija, quien es directora de cine. Ambos explorarán cómo darles un significado especial a esos quince minutos de conversación, los últimos momentos compartidos con Victoria.

A pesar del trauma vivido, Abad espera recuperarse y encontrar la calma. No planea regresar a Ucrania mientras persista el conflicto, pero anhela volver algún día a Kiev y Kramatorsk para honrar la memoria de Victoria Amelina y continuar su labor como escritor comprometido con la verdad.

El futuro y una reflexión

La experiencia en Ucrania ha llevado a Héctor Abad a reflexionar profundamente sobre los acontecimientos presenciados y las paradojas que ha enfrentado a lo largo de su vida. El escritor colombiano tiene la intención de escribir un libro corto y preciso que capture la esencia de su experiencia en Ucrania. Este relato personal y testimonial buscará brindar una visión detallada de los eventos, permitiendo una comprensión más profunda tanto de sí mismo como de los hechos ocurridos. A través de su escritura, Abad también buscará denunciar y visibilizar el crimen de guerra sufrido por Victoria Amelina y los civiles presentes en el restaurante de Kramatorsk.