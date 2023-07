La palabra dignidad le quedó grande al Gobierno: abogada Alejandra Vera por creación de MinIgualdad

Hay cuestionamientos desde varios sectores por la estructura del nuevo Ministerio de la Igualdad ; el exministro de Hacienda José Antonio Ocampo, por ejemplo, propuso simplificar considerablemente los cargos, como los de los viceministros y delegados.

‘’La estructura propuesta para el Ministerio de la Igualdad no tiene precedentes y debe ser simplificada radicalmente: no cinco sino máximo dos viceministros, como en otros ministerios; no 20 direcciones generales sino unas cinco; y ningún delegado en los departamentos”, escribió el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

Y es que uno los temas a tratar por parte del nuevo organismo del Gobierno es la defensa por los derechos de las mujeres, entre otros muchos más. Sin embargo, según Alejandra Vera, abogada, abolicionista y representante nacional de todas las organizaciones de derechos humanos de las mujeres del país de la Ley 1257 del 2008, esto no se está cumpliendo.

“Las cifras no mienten, son altísimas y graves. Es un país proprostituyente, proxeneta y que lo único va a garantizar es que está situación de vida digna no exista. La palabra dignidad le quedó grande a un Gobierno que prometió la defensa de los derechos humanos de las mujeres”, comentó en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire.

Publicidad

Otro tema que ha generado debate es el de la ‘Dirección para las trabajadoras sexuales’ en el país, que haría parte del viceministerio de las mujeres; esto creó polémica entre quienes se oponen a que la prostitución siga siendo considerado un trabajo.

Según explicó Vera, cuando el presidente Petro, desde Medellín, emitió un llamado por los casos de violencia contra las mujeres se estableció la trata, explotación y prostitución como una de las peores formas de violencia y “quedaron garantías y Francia Márquez estaba ahí y, se comprometió con las organizaciones”.

“Es incoherente al proyecto de defensa a los derechos y vida digna que planteó la campaña que las feministas apoyamos. Nosotras hemos intentado reunirnos con este Gobierno, pero no se nos ha dado la oportunidad, han existido muchas barreras y por eso hacemos un llamado de emergencia”, aseveró Vera.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire: