La ‘pelea’ de Estados Unidos por objeciones a la ley estatutaria de la JEP

A pocos días de que se sometan a votación las objeciones al proyecto de ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz en el Senado, está claro que a Estados Unidos le preocupa el tema y está siguiendo de cerca el trámite.

Sin embargo, algunos sectores han interpretado esa preocupación como un acto de injerencia en un tema muy sensible para el país: el acuerdo de paz firmado con la extinta guerrilla de las Farc.

Después de la decisión del gobierno estadounidense de retirarle la visa al representante John Jairo Cárdenas, del Partido de La U, supuestamente por revelar detalles de un desayuno con el embajador de ese país en Colombia, Kevin Whitaker, hay quienes leen ese episodio como una advertencia.

El mismo representante Cárdenas, en entrevista con BLU Radio, afirmó que lo están “utilizando de cabeza de turco para mandar un mensaje”.

Con el balón de las objeciones en la cancha del Senado, algunos miembros de esa corporación fijaron su posición al respecto.

El senador John Milton Rodríguez, de Colombia Justa Libres, explicó que él asistió a uno de los desayunos organizados por la embajada de Estados Unidos en Bogotá, pero dijo no sentirse presionado para tomar una decisión sobre las objeciones.

“Estuve en el desayuno con el señor embajador y no vi esa pretensión, más bien una preocupación de parte de él sobre el procedimiento que desarrolle la JEP y pueda impactar la extradición en los acuerdos firmados entre estados”, precisó Rodríguez.

Otra cosa piensa el también senador Wilson Arias, del Polo Democrático, quien considera que sí hay un mensaje directo al Senado.

“En lo particular no, pero evidentemente hay un movimiento que pretende disuadir algunos parlamentarios y no deja de haber quien se deje sentir disuadido por obra de la injerencia de los Estados Unidos”, indicó.

Arias también manifestó que, así como hay un mensaje, “es inequívoco el rechazo del Congreso colombiano en sus mayorías. Suele ocurrir que a veces hay un acto de dignidad en las esferas del poder colombiano en relación con los Estados Unidos”.

Dos semanas atrás el diario El Espectador reveló detalles de los encuentros de Whitaker con congresistas colombianos. Allí quedó evidenciado que varios parlamentarios rechazaron las actuaciones de Estados Unidos para intentar convencerlos de votar afirmativamente las objeciones.

Este es solo uno de los elementos que hacen parte del análisis de los reparos del presidente Duque a la JEP, que, pareciera hoy, estarían muy cerca del hundimiento definitivo.

