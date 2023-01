“La tregua no la acogen ellos”: personero de Puerto Rondón, Arauca, sobre enfrentamientos armados

El pasado sábado, 31 de diciembre, de 2022, el presidente Gustavo Petro anunció un cese al fuego bilateral entre cinco grupos armados ilegales en Colombia: ELN, Clan del Golfo, Segunda Marquetalia y disidencias de las Farc; sin embargo, con el paso de los primeros días del 2023, el acuerdo se ha destruido en diferentes regiones del país en donde se vienen registrando enfrentamientos que tienen confinadas a diversas familias.

“El departamento de Arauca se ha visto sumido en un conflicto desde el 2 de enero de 2022, entre las disidencias de las Farc y ELN que se declararon la guerra (...) Esto tienen varias modalidades, atacar a la población en centros poblados y combates que afectan a la zona de Puerto Rondón”, indicó Óscar Vanegas, personero de Puerto Rondón, Arauca.

Rondón informó que diversas familias e incluso una comunidad indígena se ha visto envuelta en estos enfrentamientos por la disputa del territorio: “En 2022 se registró un ataque sistemático del ELN y de ahí se vienen siguiendo la confrontación en el ELN, pero no hay una certeza de quién atacó primero.

“Estos grupos están enfrascados en un conflicto, pues no hay diálogos ni reconocimientos del uno al otro (…) Entre estos dos no hay conversaciones, por eso, una tregua que decreta el presidente no la acogen ellos”, finalizó.

Según el reporte, la situación se dio entre la noche del martes y mañana de este miércoles, 11 de enero. La confrontación habría dejado en los primeros días del año, por ahora, 10 fallecidos, todos miembros de las disidencias.

“En relación con estas situaciones en Arauca, empezamos el año con vulneraciones de derechos humanos. Hemos visto imágenes y videos escalofriantes entre los combates entre estos grupos armados ilegales; respecto a cifras, no hay exactas, entendemos que hay confinamiento de las familias”, aseguró Carlos Camargo, defensor del Pueblo.

Desde la Defensoría del Pueblo dicen que esta disputa se genera por el control territorial, con el fin de apoderarse de los corredores que permitan la actividad ilegal en la zona. Camargo mencionó que en especial a zona de la frontera que conecta con Venezuela, siendo Arauca una zona estratégica para esto.

“Tenemos muy claro que hay unos grupos que han expresado acogerse a la propuesta del Gobierno nacional. Esta es la oportunidad para decirle a otros grupos que se acojan a través de diversos gestos de paz”, puntualizó Camargo.