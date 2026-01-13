En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
Trancón en Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / La tutela que busca frenar el decreto del salario mínimo: piden suspensión provisional

La tutela que busca frenar el decreto del salario mínimo: piden suspensión provisional

Fue interpuesta una tutela solicitando la suspensión provisional del decreto firmado por el gobierno que definió en 23,78% el aumento en el salario mínimo para el 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad