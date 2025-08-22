La zona estaba bajo intensos combates: general Triana por demoras para evacuar heridos en Amalfi

La Policía Nacional de Colombia se encuentra de luto tras un ataque terrorista que cobró la vida de 13 valientes policías y dejó a otros cuatro heridos, además de dos caninos de la institución.

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, expresó su profundo dolor y solidaridad con las familias de las víctimas, afirmando que el corazón y el alma le duelen por esta tragedia.

"Se segó la vida de 13 valientes policías y dejó otros cuatro heridos. He dispuesto de toda la capacidad institucional para identificar y ubicar a los asesinos de nuestros policías, porque estos ataques demenciales nos ratifican que debemos redoblar el esfuerzos para desmantelar a cada uno de los eslabones de la cadena de narcotráfico", declaró el general Triana en Mañanas Blu.

Hay que decir que hubo una demora significativa en la evacuación de heridos y cuerpos, lo que generó cuestionamientos, por lo que el general Triana explicó que la zona estaba bajo intensos combates, con más de 22 policías repeliendo el ataque indiscriminado del Frente 36.

"Efectivamente, habían combates, más de 22 policías repeliendo el ataque indiscriminado del frente 36 de las disidencias de las Farc", indicó el oficial.



Sobre el ataque

El ataque tuvo lugar en un territorio de alta complejidad, donde convergen grupos dedicados al narcotráfico y la minería ilegal. Los policías estaban en el territorio del nordeste antioqueño erradicando cultivos ilícitos, cuando fueron objeto de un ataque indiscriminado con "tatucos" (explosivos) y ráfagas de fusil por parte de los criminales.

"El helicóptero es derribado e incinerado y nuestros policías son asesinados. Esa fue una maniobra demencial de los criminales, de los terroristas narcotraficantes, del frente 36 de las disidencias de las Farc", afirmó Triana.

Finalmente, Triana hizo un llamado a la ciudadanía a "cerrar las filas contra el delito".

"Nadie nos va a doblegar. Vamos a perseguirlos y vamos a persistir para ubicarlos, llevarlos a la justicia y que respondan por estos actos criminales", finalizó.

