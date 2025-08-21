Habíamos advertido de la situación en Amalfi: Gob. de Antioquia tras asesinato de 12 policías

Crece la tragedia en Amalfi, Antioquia: 12 policías fueron asesinados, luego de que las disidencias atacaran con drones un helicóptero.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de 200 millones de pesos por tres hombres que estarían detrás del ataque terrorista.

Producto de la acción armada y de las complicaciones para que la Fuerza Pública entre a la zona, las autoridades confirmaron que 12 policías han perdido la vida.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió a las labores que adelantaban los uniformados en el Nordeste antioqueño.

"Estaban tratando de quitarnos de encima la pesadilla del narcotráfico, de protegernos y arriesgaron mucho", lamentó el mandatario.

Los uniformados asesinados son el subteniente Nicolás Ovalle, el subintendente José Camacho, el mayor Carlos Mateus y los patrulleros Neiver Zúñiga, José Valera, Yeison Samboní, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga, Jonathan Jiménez, Michael Astaiza, Richard Lagos y Juan Guzmán.

Según se ha podido conocer, las personas heridas ya fueron trasladadas a un centro asistencial en Montería, Córdoba, donde serán atendidos de manera urgente para evitar que la lista de uniformados asesinados siga incrementando.

Aunque en la zona, al parecer, no quedan afectados por la acción terrorista, el gobernador Andrés Julián Rendón fue enfático en asegurar que la Fuerza Pública se ha demorado en llegar a la zona para dar un parte de tranquilidad.

"Realmente es inexplicable por qué siete horas después no ha llegado a la fuerza al territorio. Sabemos que no es fácil, sabemos por supuesto que es riesgoso, pero se trata de la vida de sus policías", aseguró Rendón.

Sobre lo que ocurrió en la vereda Los Toros hay que mencionar que el mandatario departamental aseguró que ya habían advertido al Gobierno nacional sobre la situación de orden público en esta zona del Nordeste antioqueño.

"Tenemos registro de un oficio que envió mi general Martínez al general Pedro Sánchez, ministro de Defensa, el 4 de junio del presente año, donde alertábamos precisamente y demandábamos acciones y operaciones concretas en la vereda Los Toros, el municipio de Amalfi", aseguró el gobernador.

Por último, sobre los responsables de este ataque, las autoridades departamentales mencionaron que se aumentó la recompensa en hasta 200 millones de pesos por alias 'Barbas', 'Guillermino' y 'Guaricho', quienes se disputan con otros grupos armados el cultivo de coca y las rentas ilícitas que estas generan.