Las 10 frases que deja el discurso del presidente Duque ante el Congreso

En una atípica sesión que, por motivos de seguridad se dio a las 9:00 de la mañana y no a las 3:00 de la tarde como es tradicional, además de un control de aforo, el presidente Iván Duque instaló de las sesiones del cuarto año del Congreso de la República, el cual irá hasta el 19 de julio de 2022.

Durante su discurso se destacaron varias frases del jefe de Estado, entre las que destacan las siguiente:

Sobre San Andrés

“Quiero dejar claro que nuestro Gobierno dejará un archipiélago moderno y una Providencia y Santa Catalina totalmente reconstruidas. Ese es mi compromiso personal”, aseguró el mandatario.

Sobre abuso de menores

“En Colombia no aceptamos una niña, ni un niño abusado ni violentado; No lo toleramos, no lo admitimos y lo castigaremos con todo el peso de nuestra ley”, expresó.

Sobre el clima de tensión social

“Los invito a rechazar el camino de la mentira, el de la calumnia frívola; digámosles no a los promotores del odio, evitemos el camino fácil para obtener placeres momentáneos, que dejan cicatrices eternas”, indicó.

“Vacunémonos contra el pesimismo, contra el resentimiento, vacunémonos contra el odio y contra el desaliento”, aseveró el mandatario.

“Las voces en calles las escuchamos y deben nutrir los debates, pero ustedes están convocados por la historia para ser los voceros de un país en plena transformación”, manifestó.

Sobre elecciones

"Los colombianos no quieren que el debate político que se avecina para las elecciones del año entrante esté marcado por la polarización agresiva, y la saturación de insultos y ataques personales”, dijo.

Sobre los estragos de la pandemia en la población

“En estos tiempos, los colombianos hemos tenido que afrontar todo tipo de adversidades, personales y colectivas. Nadie ha escapado al dolor de perder a un ser querido, y todos hemos tenido que tomar decisiones en medio de la incertidumbre”, afirmó.

“A esos héroes y heroínas de todo el sector de la salud, también los celebramos hoy y les decimos: Gracias, ¡gracias por ser la primera línea de la vida!”, indicó.

“La pandemia puso a nuestro Gobierno el gran reto de proteger las vidas de millones de personas, y proteger la capacidad del país para emerger de sus severas consecuencias económicas”, expresó.

Sobre la Nación

“Colombia no debe detenerse; Colombia debe seguir avanzando por el camino del progreso, la libertad y el cumplimiento de la ley”, dijo.