Las cinco frases más impactantes que pronunció Miguel Uribe Turbay antes de ser asesinado

Durante la madrugada del lunes 11 de agosto, falleció en la Fundación Santa Fe de Bogotá el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, a la edad de 39 años. Su muerte fue provocada por una hemorragia en el sistema nervioso central, que empeoró su ya frágil estado de salud tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en el barrio Modelia de Bogotá.

El ataque tuvo lugar en el parque El Golfito, mientras Uribe participaba en actividades de campaña. Desde ese momento, permaneció hospitalizado y tuvo que enfrentar diversas complicaciones médicas. El sábado 9 de agosto, la clínica reportó que había sido sometido a intervenciones neuroquirúrgicas de emergencia, lo que obligó a restablecer la sedación profunda y el bloqueo neuromuscular.

A continuación dejamos las cinco frases que por su contenido causaron impacto y sobre todo el contexto de su asesinato:

