Las Farc atacaron de forma sistemática a la fuerza pública: informe de la Policía ante la JEP

El informe recopila información sobre al menos 70.980 policías que sufrieron más de 7 hechos de violencia como el homicidio y el secuestro. Sin embargo, también aclaran que si se tiene en cuenta a los familiares de los uniformados afectados las víctimas alcanzarían a ser 350.000

En el evento estuvo presente uno de los policías víctimas, se trata del intendente Manuel Martínez, quien estuvo en la Policía 23 años y fue secuestrado en el departamento del Caquetá. Durante su intervención les pidió a las Farc que cumplan con el acuerdo y cuenten toda la verdad pues explica que hasta el momento aún no siente que haya habido justicia verdad y reparación. A él lo secuestraron durante un ataque a una base de la Policía, por lo que sufrió algunas quemaduras y mientras estuvo secuestrado necesitaba ayuda para realizar las acciones rutinarias, según narró, los guerrilleros se burlaban de este sufrimiento.

Publicidad

“Cuando me llevaban al baño y uno de mis compañeros debía limpiar mis partes nobles ellos gozaban y se reían, les parecía divertido ver esa situación. Para mí no era divertido, era como si me pegaran una puñalada”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, dijo que este informe es muy importante pues la voz y la versión de la Policía sobre el conflicto es necesaria para conocer la verdad.

“Recibimos este informe y vamos a estudiarlo y a examinarlo. Va a contar muchísimo en la Jurisdicción Especial para la Paz, la función nuestra es la de ser garantes de la verdad”, expresó.

Por último, el ministro de Defensa, Diego Molano, insistió en la necesidad de que se abra un macro caso en el que se investiguen los delitos cometidos por las Farc contra la fuerza pública.

Publicidad

“A lo largo de estos años vieron afectada su integridad, su vida, su familia y su salud mental por las aberraciones que cometieron las Farc. Venimos a acompañar a las víctimas que están esperando verdad de las Farc”, puntualizó.

Le puede interesar. Escuche el podcast El mundo hoy: