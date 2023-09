"Las mentiras de la señora Merlano se pondrán en evidencia": Arturo Char tras orden de captura

A través de sus redes sociales, el exsenador Arturo Char se refirió a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de ordenar su captura internacional por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.

Char aseguró que: "Siempre he sido respetuoso de las actuaciones de las autoridades judiciales y por esa razón nunca he debatido los pormenores del caso en medios públicos. He ejercido mis derechos y continuaré haciéndolo hasta demostrar mi absoluta inocencia".

Además, agregó que "las mentiras de la señora (Aida) Merlano tarde o temprano se pondrán en evidencia no solo ante los jueces sino ante la opinión pública".

La respuesta del exsenador se dio poco después de que su hermano Alejandro Char, candidato a la Alcaldía de Barranquilla, expuso que: "Confió plenamente en la inocencia de mi hermano, en nuestra familia siempre hemos sido respetuosos de las decisiones judiciales y estoy seguro que con el equipo de abogados se presentarán todas las pruebas necesarias y contundentes que aclararán esta situación".

La orden del alto tribunal contra Arturo Char está relacionado con el plan que se habría fraguado "contra los mecanismos de participación democrática" para comprar votos a favor de Aida Merlano en el Senado; de Lilibeth Llinás Delgado en la Cámara y la propia reelección de Arturo Char en el Senado.

