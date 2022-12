Las personas y las empresas mencionadas en nuevo escándalo de ‘chuzadas’

Son tres páginas de interrogatorio que rindió el pasado 7 de septiembre el coronel retirado del Ejército Jorge Humberto Salinas Muñoz,en las que se revelan muy graves acusaciones de espionaje.Blu Radio pone en perspectiva los nombres de personas y empresas mencionadas por Salinas,- Exjefe de prensa de la Policía Metropolitana de Bogotá. Según Salinas, Arenas le pasaba clientes,"Carlos Arenas conocía lo que se hacía con Marialicia,, exfuncionaria de Mintic) de esos negocios me dio una participación monetaria de lo que cobraba a sus clientes y él sabía lo que se hacía, las interceptaciones, los mensajes de Whatsapp, los seguimientos a las IP o cuentas de Facebook ya que a él se le rendían informes y todos esos clientes fueron conseguidos por él, me llamaba,conseguido por Arenas, ya detenido.- Empresa multinacional representante de"Él (Carlos Arenas) fue el que inició con ese cliente y debido a un mal manejo que le hizo al cliente, el señor Álvaro Estupiñán- "De todos los clientes que Juan Carlos Madero consiguió yo nunca tuve acceso a ellos, por ejemplo, en el caso del senadorArmando Benedetti, Madero con seguridad me decía que se reunía con Benedetti o "barbas" como lo llamaba, es más en una ocasión en una entrevista con- Senador. "Del trabajo para Benedetti recibí un pago de cuatro millones de pesos,en particular extracción de mensajes de Whatsapp e información del teléfono del señor Fiscal general de la Nación, ahí ya fue cuando paramos y no quisimos continuar cuando se llegó a ese punto","El trabajo fue tan exigente que hicimos acciones adicionales a las que realizaba la empresa y fue el seguimiento que se le hizo al hijo del abogado Jaime Lombana,, señaló."El trabajo del señor Benedetti también fue como por dos meses y medio o tres meses y se entregaba información quincenal y mensual de los trabajos a veces cada ocho días y se les enviaban los informes a través del correo electrónico",Luego dijo: "en una ocasión él como que le entregó unos informes físicamente a Benedetti o al escolta y esos documentos fueron hurtados del carro, eso me lo comentó Madero, a raíz de eso yo tuve una discusión con Madero de por qué le había pasado eso en físico a BenedettY concluyó señalando: "quiero dejar constancia que hubo una información de unas cuentas de Jaime Lombana en Curazao,

eso fue para el mes de abril o mayo de este año. Madero me comentó que Benedetti lo estaba presionando para que le pasara más información de lo que estábamos llevando".

"Madero me comentó que que en una ocasión fue a una reunión al centro de Bogotá con Benedetti yMadero me pagaba, pero cobraba por la empresa Quarkcom"."Es tan así que el trabajo de Servientrega- "Él (Madero) consiguió ese cliente que fue caso Premium,- "Con él había una intención clara en temas de consultoría, seguridad y capacitaciones investigativas, estaba la intención de abrir oficina en Ecuador para ese tema y los casos que él me pidió que se le apoyó ya que él sabía exactamente lo que se hacía,dijo Salinas.Luego señaló: "El caso de cobre que era una pérdida de material a una empresa petrolera en los llanos, un caso de infidelidad de un amigo de él sobre el abogado Carreño,"Quiero comentar la importancia de otra persona dentro del desarrollo de mi empresa JHS consultores que son; el señor Julián Villarraga quien era la persona encargada de conseguir toda respecto a bases de datos como son registro de sábanas de llamadas, datos biográficos,