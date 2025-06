Laura Sarabia reacciona a atentado contra Miguel Uribe: !Qué dolor!

En un hecho que ha generado profunda conmoción en el país, elsenador Miguel Uribe Turbayfue víctima de un atentado a bala durante un acto de campaña este sábado en Bogotá. El ataque ocurrió en el barrio Modelia, ubicado en el occidente de la capital, mientras el congresista del partido Centro Democrático compartía con simpatizantes y ciudadanos.

Según las primeras versiones recogidas por las autoridades, Uribe Turbay fue impactado por al menos seis disparos. Inmediatamente, sus colaboradores lo auxiliaron y lo trasladaron de urgencia a la Clínica Colombia. En varios videos que circularon en redes sociales se observa el momento en el que es cargado por su equipo, en medio del llanto y el pánico de los presentes.

El senador, de 39 años, se encuentra en estado crítico pero recibiendo atención médica especializada. Su entorno cercano ha pedido respeto por su situación clínica y ha solicitado a la ciudadanía evitar la difusión de imágenes sensibles.

Detenidos dos presuntos responsables del ataque

La rápida reacción de las autoridades, en coordinación con la comunidad del sector, permitió la captura de dos personas que habrían participado en el atentado. La Policía Metropolitana de Bogotá informó que los sujetos fueron detenidos a pocas cuadras del lugar de los hechos y se encuentran bajo custodia mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades aún no han revelado los móviles del ataque, pero no se descarta ninguna hipótesis, incluida la posibilidad de motivaciones políticas. El presidente Gustavo Petro, hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente, lo que ha generado críticas por parte de diversos sectores.

Reacciones: Laura Sarabia condena la violencia

Una de las primeras voces oficiales en pronunciarse fue la de la canciller de Colombia, Laura Sarabia, quien utilizó su cuenta de X (antes Twitter) para expresar su rechazo ante el atentado.

“La violencia nunca podrá ser el camino. Rechazo de forma contundente el atentado contra Miguel Uribe. Espero sinceramente que se encuentre bien y fuera de peligro. Nada justifica el uso de la violencia en una sociedad que busca construir en paz”, escribió Sarabia.Posteriormente, agregó una reflexión más emotiva: “El odio acabará con nuestro país. ¡Qué dolor!”, dejando ver la preocupación que el atentado ha generado en el alto gobierno.

Trayectoria y perfil de Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay es una figura destacada de la política colombiana. Nieto del expresidente Julio César Turbay Ayala (1978–1982) e hijo de la periodistaDiana Turbay, quien fue secuestrada y asesinada en 1991 por narcotraficantes al servicio de Pablo Escobar, Uribe ha llevado una carrera marcada por su historia familiar y su firme postura frente al narcotráfico y la violencia.

Fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, y luego se desempeñó como secretario de Gobierno durante la administración de Enrique Peñalosa. En 2022 fue elegido senador por el partido Centro Democrático, consolidándose como una de las voces más críticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas relacionados con seguridad, economía y reformas sociales.

Su nombre figura entre los posibles precandidatos presidenciales para las elecciones de 2026 por el uribismo, lo que refuerza la gravedad del atentado ocurrido.

Clamor por la paz y el rechazo al odio

Diversas personalidades del ámbito político, social y mediático han expresado su solidaridad con Uribe Turbay y han condenado el atentado como un acto que atenta contra la democracia y la convivencia.