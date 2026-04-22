"Le advertí a Petro que títulos de Juliana Guerrero eran falsos": Angie Rodríguez

La actual gerente del Fondo de Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, reveló graves irregularidades y presuntos actos de corrupción en el círculo más cercano del presidente Gustavo Petro.

El punto central de su denuncia radica en que ella misma advirtió al mandatario sobre la falsedad de los títulos académicos de Juliana Guerrero, una figura que, según Rodríguez, ostenta un poder real sin tener un cargo oficial en el Gobierno.



Advertencias ignoradas y títulos exprés

Rodríguez relató que su enfrentamiento con el entorno presidencial comenzó, cuando se opuso al nombramiento de Guerrero como viceministra de Juventud por no cumplir con los requisitos legales.

Angie Rodríguez denuncias contra Juliana Guerrero Blu Radio

"Yo se lo dije, yo ya sabía, yo tenía ojo clínico porque fui auditora en la Contraloría", afirmó la funcionaria, detallando que, tras su advertencia, Guerrero apareció con un título profesional días después.



"Cuando yo decía, ¿pero por qué van a poner esta muchacha en ese cargo cuando ella no cumple los requisitos? Y luego, por obra y gracia del Espíritu Santo, ella en menos de 15 días ya era profesional. ¿Cómo así que esta señora llega como si nada a ocupar un cargo como viceministra? Entonces yo eso no lo compartí y me rebelé, pero pues nunca me imaginé que rebelarme me iba a llevar a esta situación", indicó la funcionaria.

Asimismo, Rodríguez asegura que el presidente está siendo “engañado” por personas que le llevan "cuentos, chismes y calumnias"



Extorsión y amenazas de muerte

La situación escaló hasta el ámbito personal, donde Rodríguez asegura haber sido víctima de extorsión y espionaje por parte de un funcionario de su propia confianza en el Fondo de Adaptación.

El presunto extorsionista, a quien ella confrontó y logró que renunciara, le exigía sumas de dinero bajo amenazas contra su vida y la de su hijo, alegando tener "línea directa" con el director de la UNGRD, Carlos Carrillo, y con Juliana Guerrero.

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"Me amenazan, me extorsionan, me dicen que me tienen vigilada, me espían. Él me decía que él se rodeaba de gente mala, de gente maquiavélica, me escribía todo eso. Yo dije, esta gente no tiene escrúpulos, en cualquier momento me abordan o abordan a mi familia o abordan a mi hijo. Estamos en un país violento como Colombia", relató.

Finalmente, la funcionaria concluyó que su rebelión contra los nombramientos irregulares y su intento por "blindar" el presupuesto de zonas críticas como La Mojana la convirtieron en el blanco de una red que busca su "exterminio" político y físico".

Escuche la entrevista: