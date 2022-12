Le pedí a Duque que alcaldes puedan decidir si el Esmad actúa o no: Claudia López

La alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, se refirió en Mañanas BLU a la polémica que se vive en la ciudad por las acciones del Esmad.

“Un primer tema, que ya tuve la oportunidad de conversar con el señor presidente es que es normal en esta temporada se avecinan cambios en las cúpulas de diferentes ciudades, también en la Mebog. Yo he estado discutiendo con el señor presidente algunos nombres y espero que él los tome en consideración, para designar al nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Trabajaremos con el que él designe”, indicó.

De acuerdo con la próxima mandataria de la capital colombiana, debe aclararse si su administración contará con plena autonomía para dirigir las acciones de Policía, tal y como lo establece la Constitución.

“Pedí al presidente que los alcaldes puedan tomar decisiones sobre si ordenan o no las actuaciones del Esmad”, reveló López.

“Ni siquiera los protocolos actuales de operación del Esmad se están cumpliendo. El Esmad tiene una autonomía de operación; es decir, no consulta a los alcaldes locales para salir ni para actuar, yo sí quisiera establecer una cosa elemental: me parece que si uno como alcalde de una ciudad es jefe de Policía, debe ser jefe de Policía de verdad”, sostuvo.

“No puede ser que uno determine cuando la Policía hace operativo, por ejemplo, antirrobo en TransMilenio o anti narcotráfico para sellar una olla, pero no se entere y no dé la orden de si sale o no sale el Esmad”, agregó.

Para López, el Esmad debe ser una fuerza de choque que actúe solo en última instancia.

“El Esmad es una fuerza de choque muy dura, un recurso de última instancia. No como se está usando ahora de primera instancia”, declaró.

Sobre los ataques vandálicos que han afectado especialmente la infraestructura de transporte en Bogotá, Claudia López pidió que TransMilenio no se vea afectado por la protesta.

“Hay que sacar a TransMilenio de la protesta. Creo que es perfectamente posible protestar, pero sin interrumpir el transporte público”, sostuvo.

Parqueaderos

Claudia López aseguró sobre el tema de los parqueaderos en Bogotá, se establecerán zonas públicas, en vía, para ello y que las tarifas serán reguladas por la Alcaldía en este caso; en los parqueaderos privados, habría libertad para decretar el precio.

“Uno lo que regula como autoridad pública es el parqueo en vía, el parqueo en espacio público. Por esa vía, la tarifa y la regulación que pone se vuelve en la práctica una tarifa mínima del mercado”, sostuvo.

Según la alcaldesa electa de Bogotá, la administración de la capital no debe establecer los precios de los parqueaderos privados.

“Hay que regular y cobrar por el parqueo en vía y dejar libre el cobro de parqueo privado”, indicó.

“Eso es como si la Alcaldía decidiera cuánto debe costar un paquete de papas en una tienda. O cuánto deben costar los tornillos que vendan los señores de una industria. Ese no es el papel de la Alcaldía. Yo creo en el libre mercado”, argumentó.

