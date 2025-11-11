En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Les darán la visa americana más rápido a colombianos: así puede pedir el documento en noviembre

Les darán la visa americana más rápido a colombianos: así puede pedir el documento en noviembre

Desde noviembre los colombianos podrán tramitar su visa B1/B2 (de turismo o negocios) con mayor rapidez gracias a una opción adicional.

Publicidad

Publicidad

Publicidad