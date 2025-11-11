Les darán la visa americana más rápido a colombianos: así puede pedir el documento en noviembre

Conseguir la visa americana sigue siendo uno de los procesos más esperados y demorados para los colombianos que sueñan con viajar a Estados Unidos. Las largas filas, las citas aplazadas y los tiempos de espera que superan los diez meses se han convertido en el pan de cada día para miles de solicitantes. Sin embargo, una nueva medida podría aliviar ese dolor de cabeza.

El Departamento de Estado anunció que, desde noviembre de 2025, los colombianos podrán tramitar su visa B1/B2 (de turismo o negocios) con mayor rapidez gracias a una opción adicional: agendar la entrevista en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de Panamá. Con esta medida se busca descongestionar el sistema de citas en Bogotá, donde la espera puede alcanzar casi un año.



Así funcionará el nuevo proceso para solicitar la visa en Panamá

El anuncio llega en un momento clave, a menos de un año del Mundial de 2026, en el que Estados Unidos será una de las sedes junto a México y Canadá. Ante el incremento en la demanda de visas para asistir al evento, el Gobierno estadounidense habilitó una sección consular de apoyo en Panamá, exclusiva para ciudadanos colombianos.

Desde el 6 de noviembre de 2025, los interesados pueden programar sus entrevistas para citas que se realizarán a partir del 1 de diciembre del mismo año. Según el Departamento de Estado, el tiempo promedio de espera en Panamá será de un mes, una diferencia notable frente a los once meses actuales en Bogotá.

Es importante destacar que la medida aplica únicamente para las visas tipo B1/B2, es decir, turismo o negocios. Además, los pagos realizados en Colombia no podrán transferirse al sistema panameño, por lo que será necesario pagar nuevamente la tarifa de la cita.



Visa Foto: AFP

Pasos para solicitar la cita de visa en Panamá

El proceso es completamente digital y se realiza a través del sistema oficial del Departamento de Estado:



Abrir una cuenta en el sistema de citas.

Registrar los datos del solicitante de visa.

Pagar la tarifa correspondiente (no transferible desde Colombia).

Agendar la cita según disponibilidad en la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Presentarse personalmente el día de la entrevista.

Una vez aprobada la visa, el pasaporte permanecerá en la Embajada durante una semana antes de ser devuelto. En ese tiempo, el solicitante deberá permanecer en Panamá, ya que los documentos no pueden enviarse por correo a Colombia ni a otro país.

Con esta medida, Estados Unidos busca facilitar los trámites a los colombianos que viajan por turismo, negocios o eventos internacionales. Las autoridades insisten en que el proceso debe realizarse únicamente por los canales oficiales para evitar cobros indebidos o posibles estafas.