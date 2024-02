Licitación de pasaportes: los detalles en boca de José Antonio Salazar, protagonista de la polémica

En una decisión controversial, José Antonio Salazar, secretario general de la Cancillería, adjudicó a Thomas Greg & Sons la licitación de la expedición de pasaportes, un contrato de gran envergadura valorado en más de 600.000 millones de pesos.

Salazar, en una detallada entrevista con Mañanas Blu, compartió las circunstancias que lo llevaron a tomar medidas sin previa consulta con sus superiores.

"El jueves o el viernes tratamos el tema y [el canciller Murillo] me dijo de manera expresa: 'Yo pienso proponerle al señor presidente que es el mejor conciliar'", relató el ahora exfuncionario en Mañanas Blu.

Esta conversación fue crucial para las decisiones posteriores de Salazar, quien interpretó la resolución 1344, que le devolvía plenas facultades sobre el Fondo Rotatorio de la Cancillería, como una señal para actuar de forma decisiva y evitar potenciales perjuicios financieros y legales para el Estado.

“Yo entendí, desde ese momento, que el canciller Murillo iba a proponerle al presidente una solución que él hacía rato había manifestado que no aceptaba”, detalló tras afirmar que, conociendo a Gustavo Petro, no aceptaría la propuesta.

La decisión de Salazar de actuar de manera autónoma ha desatado una serie de reacciones. El presidente Gustavo Petro, manifestó su desacuerdo y preocupación a través de las redes sociales. Describió la situación como un acto de traición y corrupción y llamó a una investigación exhaustiva, incluso de tipo penal.

“Actué para resolver un problema”

Salazar defendió su actuación y argumentó su compromiso es con la legalidad y la transparencia. Aseguró que su decisión no comprometerá la expedición de pasaportes en Colombia. "Colombia no se queda sin pasaportes", dijo.

“Yo entiendo que, teniendo las competencias, la ley y el deber le imponen a uno ejercer las competencias. Entonces, autónomamente decidí, porque esa es la facultad y la competencia que tenía. Y también viendo la magnitud del problema que se ha venido manejando durante tanto tiempo. Yo vi que perdonen la franqueza. Yo vi que nadie distinto al suscrito era capaz de resolverlo”, dijo.

Actuó solo

Asimismo, Salazar dijo que asume la responsabilidad de su actuar y que la adjudicación a Thomas Greg & Sons fue una decisión que tomó él solo, no la consultó con nadie, pero, argumentó, era lo más sensato que podía hacer.

“No podía hacerlo a nadie. Le consulté porque tenía la seguridad de que se me entorpecía la decisión de que me iban a hacer recomendaciones distintas de que no iba a encontrar una solución definitiva como las que había que darle a este asunto. Entonces dije: ‘Yo asumo como hombre de bien la responsabilidad y eso fue lo que hice. Y a propósito de las demandas que usted me está indicando, salgo a las 8:00 de la mañana al Tribunal Administrativo a entregar el acto administrativo que deroga el demandado para que el tribunal ponga fin al proceso. Ese proceso, ya con esto, se decae totalmente, porque no puede el tribunal entrar a estudiar un acto administrativo que ya fue revocado directamente por la misma administración pública”, explicó.

Sobre una posible apelación de la decisión del presidente Petro de declararlo insubsistente, Salazar dijo que no le interesa volver a la Cancillería y es consciente que ahí termina su carrera como funcionario, pero dijo que se va con la tranquilidad de haber actuado de la mejor manera.

“Esa es la decisión del señor presidente. Me están llamando una avalancha de abogados: que me ponen una tutela, que me devuelven al puesto Yo no tengo ningún interés de esos. Ayer dije de pronto que reposición porque una abogada que estaba al lado del entrevistador me sopló eso, que es un error, porque esa providencia del presidente no tiene ningún recurso. Yo podría poner, por ejemplo, una tutela para que me restablezcan como mecanismo transitorio diciendo que me están desconociendo el derecho al trabajo. Entonces llegan a la primera instancia y la resuelven, cualquiera que sea el resultado, en una apelación a la segunda instancia, cualquiera que sea el resultado, van a terminar diciendo que esa tutela es de interés nacional porque está implicado el señor presidente de la República. Entonces llega a la Corte Suprema de Justicia y la revisan y al final le ha hecho perder el tiempo a la a la jurisdicción, saturando el trabajo al señor presidente, preocupado por un tema que no amerita que él le preste interés y perdiendo el tiempo los colombianos”, sostuvo.

¿Álvaro Leyva sabía?

José Antonio Salazar manifestó que no está pensionado aún, pero que no la necesita. Además, reveló que pasará hoy a la Cancillería a “recoger unas cositas”. Igualmente, reveló que el suspendido canciller Álvaro Leyva no sabía de la decisión que iba a tomar, pese a que admitió que luego de la noticia hablaron un par de minutos.

“Él ayer me dijo estas palabras: ‘Don José, usted sabiendo que es el secretario general, que yo designé, ¿por qué no me dijo antes? Y yo le dije: ‘Doctor Álvarez, porque yo tenía la decisión y la autonomía para resolver y sabía que si me ponía a hablar con ustedes se me volvía a enredar”, confesó.

¿Corrupción?

Finalmente, al trino del presidente Petro, que habla de traición y corrupción, Salazar respondió: “El señor presidente está rodeado de un entorno que es el que le informa. El señor presidente, no conoce los detalles, los detalles menores de todo este proceso, los detalles que yo estoy contando. Entonces él tiene otra percepción. El señor presidente viene muy ocupado para estar pendiente de temas que al fin y al cabo son menores”