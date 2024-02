El saliente secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar, está en el centro de una polémica que este lunes estalló por cuenta de que, en una decisión que el presidente Gustavo Petro tildó de “traición”, adjudicó finalmente la licitación de pasaportes en el país a la firma Thomas Greg & Sons, lo que a su vez desató todo tipo de reacciones.

En diálogo con Mañanas Blu, Salazar, a quien Petro declaró insubsistente por ese contrato minutos después del anuncio, contó cuáles fueron las razones que lo llevaron a tomar esa determinación, a pesar de los reparos del jefe de Estado; mencionó, incluso, al embajador de Colombia en Estados Unidos,Luis Gilberto Murillo, pero, ¿qué tiene que ver con este proceso?

Cabe recordar que Murillo fue asignado como canciller encargado tras la suspensión deÁlvaro Leyva, quien enfrenta un proceso, justamente, por la licitación de pasaportes; en varias ocasiones, el presidente lo defendió antes las acusaciones por las presuntas irregularidades en este caso.

Con la llegada del embajador Murillo en el encargo, yo pude percibir que el propósito de él era proponerle al señor presidente la conciliación del tema, como venía siendo recomendado. Entonces, me formé desde ese momento cuando él me manifestó eso, que el problema no se iba a resolver nunca. Dije: el embajador Murillo vino a quedarse y yo me voy a ir y, pensé, dejándole al país, al ministerio y al mismo canciller una cantidad de problemas (…) Tenía que resolverlo explicó Salazar.

Reveló que habló “brevemente” con el canciller (e) el jueves, 22 de febrero, trataron el tema de los pasaportes, la demanda y lo que se venía; ahí le dijo de manera expresa: “Pienso proponerle al presidente que eso es mejor conciliar”.

Sobre su salida de la Cancillería, aclaró que no le pidieron la carta de renuncia, pero entendió que lo harían porque así sucedió con otras personas cercanas a Álvaro Leyva. Esto empezó a pasar, según añadió, con la llegada del canciller encargado.

“Ahí sigo yo y no me voy a ir dejando esta mano de problemas. Me dediqué a trabajar como era mi deber de ciudadano y de autoridad, de resolver el problema en mi casa”, precisó el exsecretario.

Vea la entrevista completa en Mañanas Blu: