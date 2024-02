Secretario de Cancillería tras ser declarado insubsistente: “No me apego al puesto, sí a la ley”

Toda una polémica se ha creado en el Gobierno por la decisión del secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar Ramírez, de revocar la suspensión de la licitaciónpara la expedición de pasaportes y adjudicarla a la Unión Temporal Pasaporte 2023, representada por Thomas Greg & Sons.

Esto llevó a que le presidente Gustavo Petro calificara a Salazar como traidor y lo declarara insubsistente. Como es habitual, el mandatario informó su decisión a través de su cuenta de X.

Trino de Petro sobre el secretario general de la Cancillería

Meridiano Blu habló con Salazar Ramírez sobre la supuesta traición que le acusa el presidente Petro. Reiteró que por encima de todo está el cumplimiento de la Constitución y la ley.

Por encima de cualquier instrucción, de cualquier autoridad está el cumplimiento de la Constitución, el cumplimiento de la ley. La ley contractual después de un procedimiento licitatorio que se surte con transparencia ordena evaluar el informe final y proceder a la adjudicación del contrato dijo Salazar.

Además, frente a la declaración de insubsistencia, señaló que no presentará el recurso de reposición, pues no está “apegado al puesto” y lo único que busca es prestar un servicio a la ciudadanía.

Publicidad

“Yo no estoy apegado al puesto, estoy apegado a la ley. A mí me interesa prestarles un servicio público a los conciudadanos, al país, con toda eficacia y eficiencia. No estoy pegado al cargo público. Yo vine a la Cancillería a prestarle un apoyo a Álvaro Leyva a quien conozco hace 40 años", añadió.

Según Salazar, su decisión fue correcta porque todo el proceso se realizó con transparencia y bajo la supervisión de entidades como la Secretaría Jurídica de la Presidencia, Colombia Compra Eficiente y la Secretaría de Transparencia.

No existe ningún vicio. Ha sido un proceso completamente transparente. Ha sido un proceso llevado con estricto apego a la ley por personas profesionales. Un comité estructuró inicialmente los riesgos de condiciones. Hicimos una reunión en la Presidencia de la República con más de veinticinco personas, (…) allí hicieron observaciones, se tomaron en cuenta las observaciones y el delegado de la Secretaría Jurídica de la Presidencia nos envió un mensaje que obra en el en el respectivo expediente, donde dice pueden publicar el pliego definitivo de la licitación. Eso ocurrió el año pasado destacó Salazar Ramírez.