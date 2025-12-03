En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Miguel Ayala
Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Cúcuta vuelve a la A

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Líder del Centro Democrático denuncia nuevo ataque armado en zona rural de Mocoa, Putumayo

Líder del Centro Democrático denuncia nuevo ataque armado en zona rural de Mocoa, Putumayo

Juan Carlos Cometa denunció que cuatro hombres armados irrumpieron en su vivienda y dejaron mensajes intimidantes, en medio de su recolección de firmas para apoyar una precandidatura presidencial.

Amenazas contra dirigente del Centro Democrático en Mocoa, Putumayo.
Amenazas contra dirigente del Centro Democrático en Mocoa, Putumayo.
Foto: suministarda.
Por: Jairo Figueroa
|
Actualizado: 3 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad