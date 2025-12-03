Líder del Centro Democrático denuncia nuevo ataque armado en zona rural de Mocoa, Putumayo

El dirigente del Centro Democrático Juan Carlos Cometa, denunció un nuevo hecho de intimidación en su vivienda en zona rural de Mocoa, donde cuatro sujetos lo increparon, lo señalaron políticamente y dejaron nuevas amenazas contra su actividad en el Putumayo.

Según relató Cometa, en la madrugada de este miércoles, hacia las 2:00 de la mañana, un grupo de cuatro sujetos armados llegó hasta su vivienda en Las Planadas, interrumpiendo su descanso y el de su familia. Los hombres lo increparon exigiéndole la entrega de supuestas armas oficiales.

“Me dijeron: ‘Entregue las armas’, y yo les respondí que el armamento no era de la Unidad Nacional de Protección, sino de mi propiedad, con salvoconducto legal”, aseguró en diálogo con Blu Radio. “Me señalaron de paraco, que yo era de ultraderecha, que hacía parte de los mismos corruptos que hace 200 años han liderado la política en el país y cuestionaron que apoyara a un candidato de derecha”, añadió en su relato el dirigente.

Tras el violento hecho, Cometa madrugó a presentar la denuncia y a solicitar acompañamiento policial alrededor de las 6:00 de la mañana,. Agregó que los atacantes pintaron una consigna con aerosol en su vehículo particular, dejando un mensaje intimidante.



Cometa recordó que esta situación no es aislada: “Es la segunda vez que me atacan. En un pasado atentado, en la misma finca y también en horas de la noche, mi vehículo recibió varios disparos”. Para el líder político, la situación se ha vuelto insostenible: “Realmente no se puede hacer trabajo político en el Putumayo”.

En los últimos días, Cometa adelantaba la recolección de firmas para respaldar la precandidatura presidencial de Abelardo de la Espriella, lo que aumenta el peso político de la denuncia.

El caso fue puesto en conocimiento de la Sijín de la Policía, mientras Cometa y su familia esperan medidas urgentes de protección ante el recrudecimiento de las intimidaciones en la región.