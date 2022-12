Listas decisiones del CNE sobre casos Mockus y Aida Merlano

En siete días se posesionará el nuevo Congreso y el Consejo Nacional Electoral trabaja contra el reloj para resolver las reclamaciones pendientes contra la elección de varios congresistas electos.

Este sábado se notificarán algunas decisiones. La primera de ellas, según conoció Blu Radio, tiene que ver con Aida Merlano, quien fue elegida como senadora del Partido Conservador y que está hoy presa por el escándalo de fraude electoral en las legislativas pasadas conocido como Casa Blanca.

Si bien está siendo procesada por compra de votos, Merlano obtendrá su credencial de congresista, debido a que no tiene una condena en firme. Sin embargo, se presume que no podrá posesionarse ya que está recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá. La ley dice que, a partir del 20 de julio, tendría ocho días adicionales para hacer juramente en el cargo. De no hacerlo, el Consejo de Estado definiría la perdida de investidura.

Si Merlano no se posesiona, se declararía la vacancia temporal y, eventualmente, podría ser reemplazada por el siguiente en votación de su partido (Conservador). Una vez avance su proceso y se pronuncie el Consejo de Estado sobre su caso, se determinaría la silla vacía, con lo cual no podría ser ocupada por alguien más su curul.

De otro lado, finalmente fue votada la ponencia de la magistrada Gloria Inés Gómez Ramírez sobre el caso de Antanas Mockus, cabeza de lista y mayor votación de Alianza Verde. La Sala Plena acogió la resolución que da vía libre a que el exalcalde se posesione en una semana como el tercer senador más votado, después de Gustavo Petro y Álvaro Uribe.

