Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump
Nicolás Maduro

Llamado de 'Iván Mordisco' sobre cumbre de grupos armados "no es fácil de materializar": Pares

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, experta explica que “la probabilidad de una cumbre de grupos armados depende de cómo se muevan la fuerza pública, el gobierno colombiano y los organismos de inteligencia”.

