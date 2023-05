Llegó a El Dorado otro avión con colombianos retornados de EEUU: siguen los malos tratos

Un segundo vuelo con colombianos que fueron retornados desde Estados Unidos aterrizó en el aeropuerto El Dorado de Bogotá . La situación en el aeropuerto es triste y conmovedora, ya que muchos de los migrantes, 144 personas en total, llegaron sin maletas, zapatos o cordones. Además, se mostraron sorprendidos de haber sido enviados a Colombia sin previo aviso.

Los colombianos eran migrantes que habían sido detenidos en la frontera estadounidense y que intentaban llegar a los Estados Unidos de manera irregular. Muchas de estas personas denunciaron maltratos por parte de las autoridades de migración estadounidenses, asegurando que fueron encadenadas y esposadas antes de ser traídas de vuelta a Colombia.

La situación en el aeropuerto se produce justo antes de que entre en vigencia una nueva norma migratoria en los Estados Unidos que dificultará aún más el ingreso de migrantes irregulares. A partir de mañana, se considerará "no elegibles para asilo" a los migrantes que lleguen a la frontera y que no hayan pedido asilo en otro país primero o que no tengan una cita a través de la aplicación del Departamento de Seguridad Nacional.

El cambio normativo aumentará las deportaciones y las expulsiones de migrantes irregulares en los Estados Unidos. La regla general será que aquellos que se presenten en la frontera sin documentos legales serán deportados o expulsados.

Cristina Rosales, representante del Departamento de los Estados Unidos, explicó en Mañanas Blu, que a partir de las 11:59 pm de hoy, hora de Washington, el Título 42 expira y se aplicará el Título 8.

Según Rosales, el Título 8 permite la deportación o expulsión de cualquier persona que se presente en la frontera de los Estados Unidos sin una forma legal de entrar al país. Rosales enfatizó que las personas deben entender las repercusiones de la expulsión, ya que, si se les ordena la expulsión, no podrán volver a ingresar a los Estados Unidos durante cinco años.

La representante del Gobierno de Estados Unidos también mencionó que hay vías legales y regulares para ingresar a los Estados Unidos, incluyendo la opción de reunificación familiar y la solicitud de asilo.

“Queremos que las personas entiendan muy bien cuáles son las repercusiones de esa expulsión si a esa persona se le ordena la expulsión ella va a quedar imposibilitada de volver a ingresar a Estados Unidos hasta cinco años y aparte de eso puede también pasar por algún proceso penal o criminal si trata de entrar a Estados Unidos de forma repetitiva esto lo estamos diciendo porque queremos que las personas entiendan que tienen vías legales nosotros hemos estado ampliando las vías legales las vías regulares para que puedan venir a Estados Unidos incluyendo a las personas que vienen de Colombia que tienen la opción prontamente de poder participar de una reunificación familiar de un proceso también si se trata de asilo o refugio hasta propiamente dentro de Colombia con los nuevos centros de procesamiento que vamos a tener y aparte de eso enfocándonos en decir que la frontera no está abierta no se va a abrir y si usted se presenta en la frontera de forma irregular sin una entrada legal usted va a ser expulsado”, dijo Rosales.