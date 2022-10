Lo que viene en el Congreso para las objeciones de Duque a la JEP

La decisión de la Corte Constitucional de no pronunciarse de fondo sobre las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz deja en manos del Congreso el futuro de esas observaciones.

El presidente del Senado, Ernesto Macías, celebró la posición adoptada por el Alto Tribunal, la cual dijo “reconoce la independencia de los poderes públicos”.

“Debo reconocer que la corte actuó como debería ser, como esperábamos, diciendo claramente que el Congreso tiene que tramitar las objeciones y es lo que vamos a hacer”, precisó Macías.

El senador del Centro Democrático también explicó el trámite continuará, tal y como estaba previsto. “Continuaremos con lo que traíamos. Ya fue designada la Comisión que va a estudiar las objeciones y, cuando ellos tengan la propuesta de cómo se debe pronunciar, la someteremos Plenaria para la votación”, precisó.

Macías también aclaró que el proyecto

solo tendría que regresar a la Corte si se introducen cambios más allá de las objeciones que hizo Duque.

Continúa choque en Mesa Directiva

Despejadas las dudas, al menos en parte, sobre la competencia del Congreso para resolver los reparos de Duque a la JEP, el debate se centra nuevamente en el pulso que hay en el legislativo para aceptar o rechazar las objeciones.

La senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), segunda vicepresidenta del Senado, indicó que

si llegan a prosperar los cambios planteados por el Gobierno, una vez se expida la ley “la oposición y la sociedad civil demandarán” la iniciativa.

“Vamos a perder un año que ellos (la derecha) van a ganar en elecciones y las víctimas van a perder ese año, lo mismo que los reincorporados de las Farc”, advirtió Lozano.

“La corte no le hace el juego al presidente y no va a entrar en un choque de trenes, pero por supuesto que el Gobierno está usurpando y violando la competencia de la Corte Constitucional. La Corte, respetuosa del Estado de Derecho, no como lo hace el presidente, resolverá en un fallo”, concluyó la parlamentaria.

Comisionado para la Paz destaca decisión de la Corte Constitucional

El comisionado de Paz, Miguel Ceballos, hizo un llamado al Congreso de la República para que tramite las objeciones a la Ley Estatutaria de la Justicia.

“Esta es una confirmación de la posición que había presentado el gobierno del presidente Duque. La Corte Constitucional hoy se declara inhibida frente a cualquier manifestación relacionada con las objeciones y da un argumento que el Gobierno Nacional ya había dado en el documento que presentó ante el Congreso y es que esto se trata de un trámite legislativo que aún no ha concluido, por tanto el Gobierno Nacional se reafirma en sus objeciones y la decisión de la Corte confirma que este es el ejercicio de una facultad legítima, constitucional y prevista en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, dijo.

Aseguró que el presidente es competente para presentar las objeciones y manifestó que es el Congreso de la República “que tendrá que decidir sobre las objeciones por inconveniencia y, una vez esas objeciones se tramiten como le dice la Corte en su decisión de hoy, deben ir los artículos que sean modificados por el Congreso a la propia Corte para un último control constitucional”.