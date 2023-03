“Los decretos de cese al fuego bilateral firmados 31 diciembre son inútiles”: Roy Barreras

En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el presidente del Senado, Roy Barreras, entregó detalles sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de levantar el cese el fuego con el Clan del Golfo y el diálogo en el marco de la paz total.

El senador habló sobre las conversaciones de paz que se han tenido anteriormente con grupos armados “los colombianos entienden que la solución del conflicto implica unas mesas de diálogo y en algún punto se llega a un cese el fuego”, dijo.

“Si todos han incumplido el cese el fuego, no tiene sentido mantener los decretos del 31 de diciembre”, señaló.

Con respecto a la decisión del presidente Gustavo Petro de levantar el cese el fuego con el Clan del Golfo, lo calificó como una buena decisión del mandatario, “debe servir de ejemplo a las demás organizaciones ilegales”.

Publicidad

Y agregó, “las mesas de diálogo deben mantenerse, pero eso no significa que las fuerzas militares claudiquen”.

El senador manifestó que la paz es un mandato constitucional, sin embargo, esto no significa que se deba poner en riesgo la seguridad ciudadana.

“Creo que los decretos del 31 de diciembre son inútiles, no se necesitan, no fueron correspondidos y no son indispensables para avanzar en diálogos de paz con quienes tienen origen político, porque no se hacen diálogos de paz con narcotraficantes”, dijo sobre los cese el fuego.

Publicidad

Hay que recordar que el Gobierno suspendió este domingo el cese al fuego bilateral que tenía vigente desde el inicio del año con el Clan del Golfo, después de que le acusara de atacar a la Policía y de instigar el paro minero que tiene en jaque al suroeste del país.

"A partir de este momento no hay cese al fuego con el Clan del Golfo. La fuerza pública debe actuar de inmediato contra las estructuras de la organización mafiosa", alegó el presidente Gustavo Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, después de anunciar que se reactivaban "todas las operaciones militares" con este grupo.

La razón esgrimida es un "ataque con fusil a la fuerza disponible de la policía por parte del Clan del Golfo", pero el Gobierno llevaba toda la semana culpando a este grupo, heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), de instigar el paro minero que se desarrolla en la zona del Bajo Cauca, donde se han quemado varios vehículos para cerrar su paso y que tiene amenazada a la población.

Escuche la entrevista aquí: