Los duros relatos de las víctimas de secuestro por parte de las FARC ante la JEP

En el marco del segundo día de audiencias de reconocimiento del antiguo secretariado de las FARC por secuestros, en la modalidad con fines de extorsión, varias de las víctimas narraron sus historias ante los magistrados.

Tal fue el caso de Diva Cristina Diaz, quien es hija de Juan Antonio Díaz Calderón, comerciante del Huila, quien fue retenido el 26 de septiembre de 1998 por el Frente 13, meses después fue dejado en libertad, pero el mismo día de su liberación fueron secuestradas una de sus hijas y una sobrina. El señor Díaz fue asesinado el 3 de octubre del año 2000 por desconocidos por no querer pagar un secuestro.

Publicidad

“Ustedes acabaron con mi familia, pero como dijo el compañero, aquí tenemos que perdonar. Ya esto pasó y de alguna manera tenemos que seguir adelante. Yo he tenido muchas inquietudes y pude hablar con el señor Milton, donde para mi es muy importante poder conocer algunas situaciones como, por ejemplo: ¿Hubo terceros intervinientes en toda esta situación de secuestro de mi padre y de mi familia?”, explicó Diva Cristina Diaz.

Pero quizás el caso que más llamó la atención en la audiencia fue el de Gerardo Angulo y Carmen Rosa Castañeda, ambos de 68 años y secuestrados en abril del 2000, por el frente de 53 de las FARC, quienes murieron luego que los hicieran caminar desde La Calera, Cundinamarca, hasta San Juanito en el Meta, como lo explicó Héctor Angulo, quien no guardó su molestia por lo ocurrido.

“La rabia es que mi papá dejó este mundo pensando en que los hijos somos incapaces de hacer valer sus derechos. En este momento les exijo valer los derechos de mi padre, hacer valer los derechos de mi madre. Una familia que ustedes acabaron, que ustedes torturaron, una familia que aún continuamos torturados”, señalo Héctor Angulo.

Y agregó: “Yo no me explico como hicieron esa atrocidad. He cambiado el discurso unas dos veces luego de lo que hablaron esta mañana. Que estaban arrepentidos, que no debieron hacer esas atrocidades; entonces, ¿por qué lo hicieron? Ustedes fueron los que impartieron las órdenes y sabemos muy claramente que se tenían que cumplir esas órdenes o los muertos eran los que tenían que cumplir esas órdenes”, explicó Angulo.

Publicidad

A su turno, Jaime Parra, conocido como el médico de las antiguas FARC , reconoció su responsabilidad en el secuestro, tortura, asesinato y desaparición de los esposos Angulo Castañeda, ambos de 68 años, en el año 2000. “Fuimos nosotros, como extinta organización guerrillera, quienes los tuvimos cautivos, quienes los forzamos a caminar, quienes los asesinamos y los desaparecimos”.

Publicidad

Pero no fue el único caso, el ciudadano italiano Danilo Canto habló de su secuestro por siete meses en Antioquia: “Cuando me secuestraron me dieron una cadena de metro y medio, que quitando lo de la circunferencia del primer anillo, se reducía a un metro. Entonces me inventé que la convención internacional establece que la cadena era de cuatro metros. Me la cambiaron. Me dieron una cadena de cuatro metros. Por lo menos, disculparán el atrevimiento, tenía la oportunidad de hacer mis necesidades primarias lejos de mi carpa”.

A este ciudadano italiano le tocó vender todas sus propiedades para que fuera liberado, e incluso pidió a las FARC una aclaración sobre sus nexos con el extinto DAS y el frente 9, luego de su secuestro.

A los comparecientes de la extinta guerrilla, Conta les preguntó: “¿Hubo una connivencia entre el DAS y el Ministerio de Relaciones Exteriores? Me dijeron (un guerrillero) que las Farc-EP infiltraron el DAS y decían que yo era narcotraficante. Tengo esta duda legítima”. pic.twitter.com/WTO6ACfpzv — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 22, 2022

Publicidad

El exmiembro del Estado Mayor Central, Pablo Catatumbo, de las extintas FARC, reconoció la gravedad del caso de Oswaldo Díaz, exconcejal de Palmira secuestrado y muerto en cautiverio. Durante su intervención entregó las razones de este secuestro y reconoció que las FARC se había equivocado.

“Se me informó que este secuestro, se realizó porque lo señalaban de corrupción. Esto, sin investigarse, se asumió como un hecho”, dijo.

Publicidad

Los integrantes de las FARC pidieron perdón por lo ocurrido e incluso recordaron una carta que envió Edward Oswaldo Díaz a su padre en la que pedía su liberación e incluso les enviaba un abrazo a sus captores.

Le puede interesar. Escuche El Mundo Hoy: