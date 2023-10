Los problemas del Gobierno para definir compensación a taxistas por incremento a la gasolina

En las últimas horas, el Gobierno nacional confirmó la decisión de congelar los precios de la gasolina para el mes de octubre y mantener la estabilidad en los precios del diesel durante este mes, la razón, según explicó el ministro de Hacienda, es que no se ha logrado definir el mecanismo de compensación a los taxistas del país.

Bonilla fue enfático en que la gasolina seguirá subiendo, que todavía podría haber hasta tres alzas más pero que hay un factor coyuntural que es la falta de definición en el mecanismo para compensar a los taxistas y descartó que la decisión tenga que ver con las elecciones.

“La gasolina va a seguir subiendo de precio, en este momento lo que tenemos es una situación de coyuntura, estamos terminando de diseñar el mecanismo de implementación de la compensación a los taxistas y nos encontramos con dos tipos de dificultades”, señaló el ministro Bonilla.

Y advirtió que la primera razón es que “los taxistas no se han inscrito, hay un universo de 300 mil taxistas y se han inscrito menos de 40 mil, no sabemos todavía a quien se le daría la compensación y, la segunda, la definición del mecanismo de definición de esta compensación. Ante estas circunstancias, no hemos implementado una resolución de incremento de la gasolina por este mes y probablemente no lo hagamos”.

Publicidad

“Todavía le faltan dos o tres alzas y las vamos a seguir haciendo, lo que queremos es dejar claro todo el mecanismo de implementación de compensación de los taxistas”, aseguró Bonilla.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue enfático en que la gasolina seguirá subiendo pero que este mes no porque tienen problemas para definir la compensación de los taxistas: “los taxistas no se han inscrito, hay un universo de 300.000 taxistas y se han inscrito menos de… pic.twitter.com/YhmdoWYWJh — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) October 2, 2023

Sobre el diésel confirmó que se incrementará en 2024 porque “tenemos una diferencia en precios de casi $8.000 pesos entre el precio nacional y el precio internacional”.

Le puede interesar: