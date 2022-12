Los trinos a favor de Uber que hoy le cobran a la ministra de Transporte

Varios trinos de la actual ministra de Transporte, Ángela María Orozco, a favor de Uber en 2014, salieron a relucir tras la polémica por el anuncio de la salida de la plataforma del país.

En los mismos, la hoy funcionaria del Gobierno Nacional defendía a Uber e incluso admitía que la usaba con frecuencia.

En diálogo con Mañanas BLU, Orozco dijo que se trataba de una opinión como ciudadana.

“¿En qué me equivoqué? En que estoy hablando de la tecnología y no de la habilitación sectorial que no conocía. Como ciudadana, el tema no es la tecnología porque en Colombia hay neutralidad de la red y aquí, nosotros, desde el punto de vista del transporte no opinamos sobre tecnología”, dijo al responder una pregunta de Néstor Morales, dirtor de Mañanas BLU.

Agregó que hoy entiende que, por tratarse de un servicio público esencial, tiene una alta intervención del Estado y que, como tal, en términos de transporte público de pasajeros debe ajustarse a lo que exigen las normas.

