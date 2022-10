Macri pide liberación de presos políticos en Venezuela en cumbre de Mercosur

"Quiero pedir aquí expresamente delante de los Jefes de Estado miembros de Mercosur por la pronta liberación de los presos políticos en Venezuela, porque en los Estados parte no puede haber lugar a persecución política por motivaciones ideológicas o por pensar distinto", declaró Macri.



Añadió que su Gobierno ve "con agrado que Venezuela asumió" los resultados de las pasadas elecciones legislativas, en las que triunfó la oposición, al tiempo que pidió "prudencia a la oposición de Venezuela tras los comicios".



Sin embargo, señaló que su "visión de la democracia no es solo acudir a las urnas, la democracia es una forma de vida, (un) pacto de convivencia".



"Creo que llegó la hora amigos de pedirle un poco más a la democracia, en el siglo XX superamos (la) dictadura y dijimos nunca más a los gobiernos militares", indicó.



Macri, que debuta en esta cumbre en el ámbito internacional, hizo esas declaraciones ante la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sustituye al presidente del país caribeño, Nicolás Maduro, quien no asistió a la cumbre por "compromisos internos", según informó Paraguay, país anfitrión.



En la reunión también se encontraban el presidente paraguayo, Horacio Cartes; el de Uruguay, Tabaré Vázquez; la mandataria de Brasil, Dilma Rousseff; además de Evo Morales, jefe de Estado de Bolivia, país en trámite de adhesión al bloque, y Michelle Bachelet, máxima autoridad de Chile, Estado asociado.



Macri se mostró además "muy optimista" con el futuro del bloque al que ve "lleno de oportunidades" y al que pidió apostar por fortalecer relaciones comerciales internas y con el mundo para reducir la desigualdad en la región.



"Dificultades habrá siempre, tensiones también", declaró.



"No debemos dejarnos desanimar ni perder confianza en esta unión, el Mercosur es un proyecto de largo plazo", dijo en su comparecencia antes el resto de mandatarios.



Macri destacó la flexibilidad y capacidad de adaptación del Mercosur y anunció que estos son "tiempos de cambios cada vez más rápidos y más profundos".