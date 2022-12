Maduro es el único mandatario sin confirmar presencia en Cumbre de Mercosur

Hasta ahora, está confirmada la presencia del mandatario uruguayo, Tavaré Vazquez; de la presidenta brasileña, Dilma Rousseff; del presidente argentino, Mauricio Macri; y de Evo Morales, presidente de Bolivia, país en proceso de adhesión al bloque, explicó a Efe el coordinador de la Cumbre en Paraguay, Enrique Ramírez.



Otra presencia confirmada es la de Michelle Bachelet, la presidenta de Chile, Estado asociado al Mercosur, mientras que Rafael Correa, presidente de Ecuador, también Estado asociado, no ha confirmado que viajará a la capital paraguaya.



Por su parte, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia anunció que no participará en la Cumbre, ya que generalmente su país, también Estado asociado, lo hace a nivel ministerial, dijo Ramírez.



La Cumbre, que se celebrará en un Centro de Convenciones del Gran Asunción, estará precedida de una serie de reuniones técnicas que comenzarán el jueves y durarán hasta el sábado, con la Reunión Extraordinaria del Grupo Mercado Común, el órgano ejecutivo del Mercosur.



La cita de jefes de Estado y de Gobierno coincidirá con una huelga general convocada para el lunes 21 y el martes 22 de diciembre por las principales centrales sindicales paraguayas.



El domingo se pondrá en marcha la Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común, el órgano superior del bloque, a la que asistirán ministros de Exteriores y de Economía y Hacienda de los países miembros.



Por último, el lunes tendrá lugar la Cumbre de Jefes de Estado, en la que se firmará una declaración y se traspasará la presidencia temporal a Uruguay.



La Cumbre de Asunción ocupó plano informativo semanas antes de celebrarse, cuando Macri afirmó, en su primera rueda como presidente electo, que pediría la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur contra Venezuela por la "persecución" a los opositores y a "la libertad de expresión" que, según sostuvo, existe en ese país.



Luego, y tras las elecciones legislativas de Venezuela de primeros de este mes, ganadas por la oposición, el Gobierno de Macri dijo que no pediría la aplicación de la cláusula.



Se espera que durante las reuniones técnicas se trate el tema de las negociaciones para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.



Ambos bloques acordaron intercambiar sus ofertas antes de final del año pero todavía no han definido una fecha para ello. EFE