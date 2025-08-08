Maestros del Tolima anuncian paro de 48 horas por deuda salarial de 2025

El magisterio del Tolima e Ibagué detendrán sus actividades los días 11 y 12 de agosto en protesta por la falta de pago del retroactivo salarial correspondiente a cinco meses del presente año.

La convocatoria fue hecha por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima (Sutet-Simatol), que responsabiliza a las Secretarías de Educación del departamento en cabeza de Andrés Felipe Bedoya Cárdenas y de la capital tolimense Diego Fernando Guzmán García, quien no lleva a un el primer mes en el cargo, por el incumplimiento en los desembolsos.

De acuerdo con el presidente de la organización sindical, Jessiel Melendro Vega, la decisión fue adoptada tras agotar los llamados al diálogo y no obtener respuesta efectiva.

“En vista de que a la fecha no se ha cancelado el retroactivo correspondiente a cinco meses de este año, pues se ha tomado la decisión de una jornada de paro. La jornada empieza el próximo lunes, por el no pago del retroactivo”, relató.

El sindicato aclaró que la suspensión de labores podría levantarse si las autoridades realizan el pago antes de la fecha de inicio del cese. Mientras tanto, reiteró el llamado a todos los educadores afiliados para participar de manera activa en la jornada de movilización.

“Si, una de las dos entidades, Tolima o Ibagué, cancelan, entonces suspenderíamos el paro con la entidad que efectúe el pago, pero, si no se ve pago reflejado, mantenemos la posición de un paro máximo de 48 horas, lunes y martes” puntualizó

Según Sutet-Simatol, la deuda acumulada representa un incumplimiento grave a los compromisos laborales con el magisterio y afecta directamente el bienestar de cientos de docentes de la región.

El cese de actividades de 48 horas convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima (Sutet-Simatol) no solo responde al retraso en el pago del retroactivo salarial de 2025.

La organización gremial advirtió que la protesta también apunta a denunciar fallas en la atención médica de los maestros y la falta de garantías en el proceso de transición y contratación del nuevo operador de salud para el magisterio.

En el pronunciamiento público, el sindicato recordó que ha adelantado diversas gestiones para buscar soluciones: reuniones con el Ministerio de Educación Nacional, diálogos directos con las Secretarías de Educación de Tolima e Ibagué, apoyo en la capacitación del personal de nómina y acompañamiento a procesos administrativos.

Pese a estos esfuerzos, afirman que no ha habido una respuesta concreta ni acciones que resuelvan los problemas. Por ello, sostienen que el paro será una oportunidad para visibilizar la crisis que atraviesa el sector educativo regional, tanto en materia salarial como en la prestación de servicios esenciales para los docentes y sus familias.