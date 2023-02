“Mandan a EE. UU. a decir que Petro es amigo de los narcos”: presidente desde Málaga, Santander

Desde el departamento de Santander, donde se reunió con campesinos y habitantes del páramo del Almorzadero, el presidente Gustavo Petro defendió su estrategia de política antidrogas, la decisión de no perseguir a los cultivadores de la hoja de coca y lanzó duras pullas por personas que, según él, han dicho en Estados Unidos que él “es amigo de los narcos” por esas decisiones.

“No vamos a criminalizar pobres en el Gobierno del cambio, por allá mandan amigos de quienes no nos quieren a los Estados Unidos para que vayan a decirle a altos funcionarios que Petro es amigo de los narcotraficantes porque no fumiga los cultivos de hoja de coca o porque le dice al Ejército y a la Policía que nuestro enemigo no es el campesinado”, advirtió Petro.

Y agregó que “algunos convencen”, pero insistió en que ahí no está el problema y que su prioridad no es criminalizar al pueblo “por lo que piensa, por lo que hace para intentar sobrevivir en medio de una situación que nos han llevado a muchos y muchas al desespero”.

En medio de su discurso, el mandatario hizo una nueva defensa de los jóvenes de Primera Línea y cuestionó que “quienes los asesinaron” estén quedando en libertad.

“Los jóvenes que salieron a protestar no hace mucho pidiendo la dignidad para vivir ¿y dónde están esos jóvenes? En las cárceles, 200 jóvenes a esos les dicen en la televisión crimínales y terroristas, pero son jóvenes del pueblo, los que los asesinaron y los torturaron están saliendo de la cárcel”, afirmó.

Petro también advirtió desde el departamento de Santander que a los “gringos” solo les muestran a los campesinos capturados, pero no a los empresarios del narcotráfico que están en el poder “incluso se viste de senador y yo creo que ha paseado por los pasillos fríos del Palacio donde hoy vivo”.

