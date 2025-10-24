María Fernanda Cabal demandará propuesta de retención del 1,5 % a pagos digitales

La senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal anunció que interpondrá una demanda contra el proyecto de decreto del Gobierno nacional que busca aplicar una retención en la fuente del 1,5% a los pagos que se hagan mediante billeteras electrónicas y pasarelas de pago como Bre-B, Nequi, Daviplata, al considerar que la medida “atenta contra la libertad económica y golpea a los sectores más vulnerables del país”.

“Vuelve y nos quiere robar Gustavo Petro con un proyecto de decreto donde grava las transacciones de las billeteras digitales. ¿Acaso el afán no es formalizar al informal, bancarizar al no bancarizado?¿Quién no usa Nequi? ¿Quién no usa todas estas ofertas de servicio tecnológico hoy desde su celular?, que es más barato,a robarle la platica a la gente, la platica de la transferencia. Que bien el gobierno comunista dejando más pobres a los pobres”, expresó Cabal en un video divulgado en sus redes sociales.

La senadora, quien aspira a la Presidencia en 2026, señaló además que la decisión del Ejecutivo “contradice el discurso de inclusión financiera” y advirtió que el cobro podría empujar a muchos ciudadanos “de nuevo a la informalidad”, al desincentivar el uso de servicios digitales gratuitos.

El proyecto de decreto, actualmente en evaluación, contempla que los pagos por medios digitales estén sujetos a retención en la fuente por cuenta del IVA, de la misma forma en que ya ocurre con los pagos realizados mediante tarjetas bancarias. La medida busca establecer reglas uniformes entre plataformas.



Sin embargo, varios economistas y exfuncionarios expresaron su preocupación. El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, advirtió que “gravar las transacciones digitales con una retención del 1,5 %, equivalente al 15 por mil, va en contravía de la inclusión financiera y de la formalización de la economía”. Según Mejía, esta decisión encarecería las operaciones electrónicas y desincentivaría el uso de canales digitales.