María Fernanda Cabal pide anular la designación de gestores de paz a exjefes paramilitares

La senadora y precandidata del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, interpuso una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado contra la decisión del Gobierno de designar a 16 exjefes paramilitares como gestores de paz. En la lista aparecen Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, ‘Don Berna’, ‘Macaco’ y ‘Jorge 40’, entre otros.

“El decreto presidencial carece de fundamento legal, pues la Ley de Paz Total no concede facultades para nombrar como gestores de paz a personas ya desmovilizadas y condenadas en procesos judiciales previos. Este acto no solo vulnera el principio de legalidad y desconoce la Constitución, sino que también constituye un grave retroceso para los derechos de las víctimas”, señaló Cabal.

Exjefes paramilitares. Foto: EFE, AFP, Fiscalía

El Gobierno ha argumentado que estas designaciones se dan con el objetivo de darle un cierre jurídico al proceso que el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe adelantó con las autodefensas en su momento.

“El acto administrativo acusado viola normas constitucionales como los artículos 6, 12, 13, 22, 22A, 29, 93, 121 y 189, al exceder las competencias del Ejecutivo e imponer a las víctimas la carga de convivir con la legitimación política de sus victimarios. Por ello, además de la nulidad, la demanda solicita la suspensión provisional de la Resolución 327 de 2025, con el fin de preservar el Estado de Derecho y garantizar los derechos fundamentales a la vida, la paz y la dignidad”, dijo la senadora Cabal.