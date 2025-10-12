Más de 1.100 familias de Argelia dejaron los cultivos ilícitos

La Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito confirmó que el programa Renhacemos, enfocado en la sustitución de cultivos ilícitos, ha alcanzado un hito significativo en el municipio de Argelia.

Más de 1.100 familias han expresado su interés en abandonar los cultivos ilícitos y transitar hacia la producción lícita, con 787 familias ya inscritas y 498 siendo atendidas en la línea de café, en donde se han realizado:



Transferencias monetarias condicionadas a 480 familias, con 347 terceros pagos y 91 cuartos pagos.

231 jornadas de capacitación y asesoramiento (Ecas) y 323 muestras de suelo con 200 resultados.

Además, se proyecta que las familias inscritas en café en Argelia producirán alrededor de 570 toneladas al año de café pergamino seco.

Por parte de la infraestructura vial, se han iniciado estudios para generar los diseños de la construcción de 6 tramos viales en el municipio, proyectos que equivalen a más de 2.500 millones de pesos, en colaboración con las Juntas de Acción Comunal de Argelia Alta y del Plateado. Para la conectividad, MinTransporte realizará una ruta de transporte con Cootransmicay.

La educación es parte fundamental, puesto que se van a establecer medidas que aporten al aprendizaje de los niños, niñas y jóvenes de la región. El inmueble de la SAE, que se encuentra ubicado en Popayán, se convertirá en una vivienda estudiantil para las personas que salen de Argelia a continuar con sus estudios de educación superior.



160 personas que se encuentran vinculadas al programa de sustitución con el Sena y con la unidad solidaria están conformando los grupos de formación en asociatividad, cooperativismo y empresarialidad.

Frente a la intervención en el territorio, se busca mejorar el bienestar y brindar oportunidades para la comunidad. 11 personas de El Plateado, gracias a la articulación con el Ministerio de Vivienda podrán mejorar el estado de su vivienda.

Además, 20 productores del municipio de Argelia podrán acceder a nuevos mercados y adquirir nuevos ingresos debido al fortalecimiento en materia ambiental y productiva, proyecto que se conocerá como Negocio Verdes.