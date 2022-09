"Más estresado estaba yo": senador Alirio Barrera tras llevar su caballo al Congreso

El senador Alirio Barrera, del Centro Democrático , quien llevó su caballo al Congreso porque este recinto ahora es amigable con las mascotas, aseguró que el acto no es maltrato contra el animal, e incluso aseveró, en entrevista con La Previa, que estaba más estresado él que su animal.

"Más estresado y asustado allá estaba yo, el caballo estaba relajado, es de competencia y está acostumbrado a competir en medio de 5.000 o 6.000 personas, en medio de cámaras, entrevistas y una cantidad de cosas, como música a todo volumen", afirmó.

Según explicó, con su acto, que se volvió viral, "quería demostrarle a las personas que quieren acabar con el uso de estos animales para labores cotidianas, sin pensar que están acabando una idiosincrasia, que eso sería echar a los ganaderos que generan hoy casi un millón de empleos en Colombia".

Sin embargo, el senador del Centro Democrático reconoció que no se imaginaba que su acto "fuera a crecer tanto" y afirmó, además, que "llegó más allá" de lo que se esperaba él mismo. Eso sí, afirmó, su acción fue "la oportunidad de decirle al país que hay una Colombia diferente y que estos animales son el medio de transporte".

"Ustedes lo vieron subiendo las escaleras con todo cuidado, no se golpeó, llevaba todo de protección, no vi que se hubiera maltratado. No lo entré porque dije que el caballo se podía resbalar y golpearse", concluyó el senador.

