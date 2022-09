Video: el senador Alirio Barrera del Centro Democrático entró un caballo al Congreso

Este martes en las instalaciones del Congreso se registró un insólito hecho. Resulta que el senador del Centro Democrático Alirio Barrera llegó al recinto con un caballo aprovechando que ahora es Pet-Friendly.

“Porque el señor presidente del Senado manifestó que podíamos traer las mascotas, unos tienen gatos, perros, yo tengo mi caballito que es mi mascota, yo no iba a desaprovechar ese papayazo”, dijo el senador Alirio Barrera tras ser cuestionado por su actuar.

Publicidad

Acto seguido, Barrera agradeció y reconoció la decisión del presidente del Congreso, Roy Barreras, quien permitió el ingreso de animales al recinto.

Además, Barrera resaltó la labor del campesino colombiano y reclamó que los animales son de vital importancia dentro de las dinámicas del campo, por lo que, según él, algunas reformas que impiden el uso de animales para estas labores perjudican directamente al campo colombiano.

Barrera, además de político, es domador y comerciante del departamento del Casanare. #VocesySonidos pic.twitter.com/PmXtJN8XgF — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 27, 2022

Publicidad

No todo fueron risas, hubo quienes criticaron el acto

Una de las primeras voces de rechazo al ingreso del caballo del senador Barrera fue de Angélica Lozano.

Publicidad

“La payasería sirve para salir en medios. No me imagino al Parlamento británico o canadiense con que vengan con ‘mascotas’ los congresistas. No es serio traer animales cuando no hay guardería o jardín para hijos de empleadas ni hijos de congresistas”, escribió la senadora del Partido Verde en su cuenta de Twitter.

La payasería sirve para salir en medios. No me imagino al Parlamento británico o canadiense con que vengan con ‘mascotas’ los congresistas



No es serio traer animales cuando no hay guardería o jardín para hijos de empleadas ni hijos de congresistas. pic.twitter.com/ecLAHbdlSb — Angélica Lozano Correa (@AngelicaLozanoC) September 27, 2022

Le puede interesar: