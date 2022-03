"Más que un plagio": el reportaje a la tesis de Jennifer Arias que reveló otras irregularidades

El plagio de la tesis de maestría de Jennifer Arias en la Universidad Externado sigue generando escándalo y noticia a nivel nacional.

La Unidad Investigativa de Noticias Caracol realizó una profunda nota donde se evidencia que la congresista del Centro Democrático no solo copió párrafos enteros de distintos libros y autores, sino que en su carpeta como egresada figuran registros dudosos, archivos incompletos, un acta de sustentación falsa y unos jurados que no aparecen.

Publicidad

En esa nota periodística se muestra, entre otras cosas, las evidencias que aportó la mencionada universidad para solicitar la anulación de los títulos de magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la presidenta de la Cámara de Representantes y de su compañera de trabajo Leydy Lucía Largo.

Para Rodrigo Uprimny, reconocido abogado en el país, precisó que este escándalo debió terminar en la renuncia de Jennifer Arias al Congreso.

“Yo he tenido algunos casos en donde he constatado plagios de estudiantes y es que uno dice: este estudiante no es capaz de decir esta cosa tan inteligente, esto tuvo que copiárselo de alguien. El primer filtro es el del profesor. Obviamente si uno tiene un gran estudiante y escribe como Borges uno le cree, pero si uno tiene un estudiante que ha sido mediocre y resulta que escribe algo parecido a un poema de Borges, uno dice: pues se lo plagió”, dijo Uprimmy.

Cabe resaltar que la tesis en mención no aparece en el repositorio de la universidad, pero está bajo el poder de Noticias Caracol.

Publicidad

Este medio indicó que ese trabajo tiene 109 páginas, 51 referencias bibliográficas y hasta un libro citado que habla sobre ética y economía. En la página dos de la tesis aparece esta dedicatoria: “A nuestras familias, universidad, amigos y a Colombia”.

Manuel Calderón Ramírez, director de la tesis de la congresista, también habló con el noticiero e indicó que se siente devastado luego del escándalo, pues afirma que perdió su credibilidad académica.

Publicidad

Vea la nota completa aquí:

Escuche el podcast ‘Sin Tabú’: