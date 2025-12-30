En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Salario mínimo
Trump y Venezuela
Emergencia económica
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Mauricio Cárdenas por salario mínimo: "Esto es totalmente político; de eso tan bueno no dan tanto"

Mauricio Cárdenas por salario mínimo: "Esto es totalmente político; de eso tan bueno no dan tanto"

Mauricio Cárdenas advierte que el alza del salario mínimo es un acto político que traerá despidos e informalidad en 2026.

Publicidad

Publicidad

Publicidad