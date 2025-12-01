Mayoría de colombianos teme que el país esté cerca de volver a violencia del pasado, según Invamer

La más reciente encuesta Invamer, realizada para Blu Radio y Noticias Caracol en noviembre de 2025, muestra un panorama marcado por la preocupación ciudadana frente a la seguridad y la viabilidad del proyecto de Paz Total del Gobierno Nacional. Los datos evidencian un aumento en la percepción de inseguridad y un temor creciente de que el país pueda volver a los niveles de violencia vividos en décadas pasadas.

Según el estudio, el 61,5% de los colombianos cree que el país está muy cerca de regresar a la violencia del pasado, una percepción que, si bien disminuyó frente al 67% registrado en agosto, continúa siendo mayoritaria. Solo el 32% considera que Colombia está mejorando y alejándose de esa violencia, mientras que un 4% afirma que ninguna de las dos afirmaciones refleja su opinión.

Paz total

En materia de seguridad ciudadana, la encuesta señala que el 28,6% de los encuestados fue víctima de algún delito en los últimos 12 meses, cifra similar a mediciones anteriores. El 71,4% dijo no haber sido víctima, lo que mantiene estable la tendencia observada durante los meses previos. Entre los delitos reportados se incluyen hurto, extorsión, riñas, violencia intrafamiliar, amenazas, entre otros.

Seguridad y paz total

La confianza en la capacidad del Estado para enfrentar a los grupos armados también registra preocupación. Frente a la pregunta sobre si las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan estructuras ilegales, el 73,7% respondió que sí han perdido el control, mientras que solo el 21,6% considera que no lo han perdido.



Aunque la mayoría de colombianos continúa creyendo que las Fuerzas Militares sí tienen la capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla —un 61,9% en esta medición—, este porcentaje registra una ligera disminución frente a marzo, cuando alcanzó el 65%.

¿Las Fuerzas Militares están en capacidad de derrotar a la guerrilla? Encuesta Invamer

En cuanto a la Paz Total, los resultados muestran un amplio escepticismo. El 64,9% opina que el proyecto va por mal camino, mientras que solo el 28,5% considera que va por buen camino. Además, el 66,2% afirma que dicha política los ha hecho sentir más inseguros, frente a un 26,5% que dice sentirse más seguro.

Paz Total en Colombia, según Invamer

Al consultar sobre los resultados que podría tener la Paz Total en lo que resta del gobierno del presidente Gustavo Petro, los encuestados expresaron expectativas bajas: solo el 21,8% cree que habrá un resultado positivo, mientras el 24% anticipa uno negativo y el 50,8% estima que no habrá ningún resultado.

Resultados de la Paz Total, según Invamer

La encuesta, realizada a 3.800 personas, tiene un margen de error cercano al 1,7% en la mayoría de los módulos. Los resultados evidencian que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y que persiste un clima de desconfianza frente a las políticas gubernamentales en esta materia.