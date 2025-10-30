En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas
Avión presidencial
Huracán Melissa
Acuerdo comercial EEUU - China

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Disidencias destruyen más de 10 toneladas de explosivos en Nariño: en medio de la Paz Total

Disidencias destruyen más de 10 toneladas de explosivos en Nariño: en medio de la Paz Total

En Nariño, el grupo armado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano completó la destrucción de más de 10 toneladas de material de guerra como parte de su proceso de diálogo con el Gobierno.

Explosivos destruidos.
Explosivos destruidos.
Foto: suministrada.
Por: Cristhian Correa
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

En el resguardo indígena de Inda Zabaleta, Nariño, se adelantó una nueva jornada de destrucción de material de guerra entregado por la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). En esta segunda fase fueron eliminadas 6,5 toneladas de artefactos explosivos, que se suman a las 3,8 toneladas destruidas previamente en Putumayo, para un total de 10,5 toneladas neutralizadas.

El material incluía 823 minas antipersonal, 500 cápsulas de activación, granadas, cilindros, morteros y otros explosivos de fabricación industrial e improvisada. Las labores fueron realizadas por el grupo de manejo de artefactos explosivos del Ejército Nacional, bajo supervisión de la mesa de diálogos y con acompañamiento de las comunidades locales.

Le puede interesar:

  1. Pedro Sánchez, ministro de Defensa
    Pedro Sánchez, ministro de Defensa
    Foto: AFP
    Nación

    “Pone en grave riesgo la seguridad del país”: mindefensa sobre la alerta por Junta del Narcotráfico

  2. Preconsulta para nueva zona de paz en Nariño.
    Preconsulta para nueva zona de paz en Nariño.
    Foto: Suministrada.
    Nación

    Gobierno inició preconsulta para nueva zona de paz en Nariño en medio de tensiones y expectativas

De acuerdo con Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno en este proceso, la destrucción de este material “representa hechos concretos que salvan vidas y transforman territorios históricamente golpeados por la guerra”. Añadió que, pese a las críticas a la Paz Total, estas acciones “protegen a las comunidades y fortalecen el derecho del país a superar la violencia por la vía del diálogo”.

El Ejército Nacional destacó el impacto de la operación: con la cantidad de material destruido “se habrían podido fabricar más de 30.000 artefactos explosivos”, lo que refleja el nivel de amenaza que enfrentaban las poblaciones rurales de Nariño y Putumayo.

Desde las comunidades, la percepción es similar. Jerson David Villada, representante del movimiento campesino y multiétnico Asomocampaz, aseguró que la reducción del riesgo de explosivos ha permitido “volver a transitar sin miedo, acabar con las escenas de guerra y reactivar la vida comunitaria”.

La última fase de destrucción está prevista para los próximos días, también en Nariño. Con ella se completará la entrega total del arsenal de la disidencia, en lo que el Gobierno considera un avance clave para generar confianza en los diálogos y demostrar que la Paz Total puede avanzar con hechos verificables, no solo con discursos.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ejército Nacional

Nariño

Publicidad

Publicidad

Publicidad