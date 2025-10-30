“Pone en grave riesgo la seguridad del país”: mindefensa sobre la alerta por Junta del Narcotráfico

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 la existencia de una estructura criminal conocida como la Junta del Narcotráfico, señalada por el presidente Gustavo Petro como una organización que estaría coordinando acciones para poner en riesgo la democracia.

Sánchez explicó que no se trata de un cartel único ni de una estructura jerárquica, sino de una “convergencia criminal” compuesta por distintos grupos que actúan por intereses económicos.

“Es una manera de llamar a una convergencia criminal donde ingresan y salen diferentes delincuentes... cuyo interés es netamente el negocio de la droga”, señaló.

El ministro precisó que estas alianzas no tienen lealtad entre sí: “En algunos momentos se atacan entre ellos y en otros se unen”. Según dijo, su funcionamiento es horizontal y transnacional, lo que impide identificar una sola cabeza visible.



“No es una estructura como tal que uno pueda decir ‘tomémosle una foto a la Junta del Narcotráfico’. Pone en grave riesgo la seguridad del país y de otras naciones también”, afirmó.



¿Cómo se prepara el Ministerio de Defensa ante estas alertas?

Consultado sobre la reunión de 17 grupos en Cúcuta, el ministro confirmó que hay investigaciones en curso, aunque evitó divulgar detalles por razones de inteligencia. Explicó que en regiones como el Catatumbo y Bolívar existen alianzas entre disidencias, el ELN y bandas locales según las economías ilegales en disputa.

Sánchez informó que el Gobierno adelanta una fuerte ofensiva en Norte de Santander con la operación Catatumbo, aumento de tropas y uso de inteligencia.

“Los criminales allá no le dan el frente a la fuerza pública, se esconden entre la población y usan escudos humanos. Incluso emplean drones”, dijo. Añadió que, aunque Petro ha mencionado vínculos con Dubái, la clave está en la cooperación internacional.



Paz total y lucha contra el narcotráfico

Ante las críticas por los diálogos con el Clan del Golfo, el ministro recordó que la paz total es una ley aprobada por el Congreso que permite negociar con estructuras criminales, pero sin renunciar a la acción militar.

“Eso no significa que no podamos actuar con contundencia. Este año la ofensiva aumentó un 50 % y las neutralizaciones un 23 %”, precisó.

Sánchez advirtió que el narcotráfico sigue siendo un problema estructural: “A veces sentimos que recogemos agua con un balde roto, porque por cada criminal que neutralizamos salen uno o dos”.

También alertó sobre la “cultura traqueta” entre jóvenes que asocian el narcotráfico con éxito y dinero fácil.

El ministro rechazó el secuestro de cuatro uniformados por parte del ELN, entre ellos dos agentes del CTI y un subteniente de la Policía. “Ni ellos son jueces ni son revolucionarios. Secuestrar, matar y extorsionar no es revolucionario, es un crimen”, enfatizó.

Sánchez aseguró que el Gobierno trabaja con organismos humanitarios para su liberación y pidió a la población colaborar con las autoridades.

