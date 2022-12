Me dolió mucho la firma del Acuerdo de Paz en Cartagena: Juan Carlos Pinzón

El precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón señaló que su relación con el presidente Juan Manuel Santos se deterioró luego de que desde el Gobierno le hicieron solicitudes desmedidas a favor de las Farc.

En entrevista con Jaime Bayly, Pinzón dijo que está recogiendo firmas con su comité "Ante Todo Colombia", y detalló cómo fue el rompimiento de la relación cercana que tenía con el Gobierno.

Publicidad

Agregó que le dolió mucho la primera firma del Acuerdo de Paz, pero que el momento más duro fue cuando le pidieron que gestionara la salida de las Farc de la lista de terroristas de Estados Unidos.

"Muchas de esas concesiones se empezaron a dar en los últimos dos años y, sobre todo, las dieron casi todas meses antes de la firma del acuerdo. Por supuesto que ahí empecé a sentir muchos momentos críticos para mí, esto nunca lo he contado, pero se lo menciono hoy, fue la firma del acuerdo en Cartagena", indicó.

El exembajador estaba tan afectado por las concesiones y los detalles de los acuerdos que, según él, ponen a la guerrilla al nivel del Gobierno, que se salió del evento.

Le puede interesar: ‘ Coqueteos’ del Partido Conservador a Ordoñez y Pinzón para elecciones de 2018

Publicidad

"No trabajamos tanto para ver a las Farc igualadas al Estado. Ese no era el objetivo, así que me paré con mucha prudencia y me salí del evento", narró Pinzón.

Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.