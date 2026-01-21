Medicina Legal confirma 4 menores entre cuerpos recuperados tras choques de disidencias en Guaviare

Medicina Legal confirmó que, entre los 26 cuerpos recuperados tras los recientes enfrentamientos armados en zona rural de El Retorno, Guaviare, se encuentran cuatro menores de edad. El balance forense da cuenta de un hombre y tres mujeres menores, dentro de un conjunto de víctimas que ingresaron para su identificación a la Dirección Seccional Meta, en Villavicencio, procedentes del área rural de ese municipio.

De acuerdo con la información oficial, a la fecha se ha logrado identificar plenamente a 24 de las 26 personas fallecidas. Las dos restantes continúan sin establecer su identidad, mientras avanzan los procedimientos técnicos y administrativos correspondientes. Del total de cuerpos abordados, 21 corresponden a personas de sexo masculino y cinco a personas de sexo femenino.

Los cadáveres provienen de sectores rurales donde, en los últimos días, se registraron enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales identificadas como disidencias de las Farc, específicamente las que se atribuyen a los grupos comandados por alias ‘Iván Mordisco’ y alias ‘Calarcá’. Estos choques armados habrían ocurrido en medio de disputas territoriales y de control armado en esta zona del sur del país.

Para atender la magnitud del caso, Medicina Legal dispuso nueve equipos interdisciplinarios, conformados por personal especializado de la Dirección Regional Bogotá y de las seccionales Meta y Cundinamarca. Estos grupos adelantaron las labores forenses necesarias para la identificación de las víctimas, así como los análisis técnicos requeridos en el marco de hechos relacionados con el conflicto armado.



Una vez concluida la fase de identificación, la entidad iniciará los procedimientos administrativos y técnicos para la entrega digna de los cuerpos a sus familiares. Según indicó Medicina Legal, este proceso se realizará conforme a los lineamientos establecidos para casos derivados del conflicto armado, garantizando los protocolos de trato digno y el acompañamiento institucional correspondiente.

De manera simultánea, la Defensoría del Pueblo informó que la recuperación de los cuerpos fue posible tras liderar una misión humanitaria en el territorio. Esta gestión tuvo como objetivo facilitar la recuperación, el traslado y la posterior gestión forense de las víctimas, en coordinación con las autoridades competentes.

Según la Defensoría, los hechos están relacionados con enfrentamientos ocurridos el viernes 16 de enero de 2026, en la vereda Cubay, jurisdicción del municipio de El Retorno, Guaviare.

Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer las circunstancias en las que se produjeron estas muertes, mientras organismos del Estado mantienen presencia en la zona ante el impacto humanitario que dejan estos enfrentamientos, especialmente por la confirmación de víctimas menores de edad.

